Сможет ли Черноморский флот РФ спастись в Абхазии, — Newsweek (карта)

По информации журналистов, Черноморский флот России уже переместил некоторые активы из Крыма на свою базу в Новороссийске в Краснодарском крае.

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Спутниковые снимки, оказавшиеся в распоряжении журналистов BBC News, позволяют предположить что Россия может готовиться к созданию новой военно-морской базы на Черном море. Об этом пишет Newsweek.

Как утверждают журналисты издания, строительные и дноуглубительные работы видны на снимках порта Очамчире в Абхазии, временно оккупированной Российской Федерацией части Грузии. Это сделало бы российский флот менее уязвимым для атак морских дронов и авиации ВСУ.

Немного ранее лидер анклава Аслан Бжания, по информации Newsweek, сообщил государственному российскому изданию "Известия" о том, что РФ создает в регионе новую военно-морскую базу.

"Это все направлено на повышение обороноспособности как России, так и Абхазии, — сказал Бжания.

Порт Очамчире на карте Фото: Скриншот

Однако, как считают эксперты Newsweek, новости о базе Черноморского флота в Абхазии вызвали опасения, что Москва может расширить войну в Украине, втянув в конфликт Грузию. В то же время Тбилиси надеется присоединиться к Европейскому Союзу, который поддержал усилия Киева по сопротивлению Москве.

Журналистам стало известно, что Кремль уже переместила некоторые активы из Крыма на свою базу в Новороссийске в Краснодарском крае РФ.

Однако Министерство обороны России не ответило на запрос Newsweek о комментарии.

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Как заметил отставной вице-адмирал Роберт Мюрретт, профессор практики государственного управления и международных отношений в Сиракузском университете (США), несколько разрушительных нападений на российские корабли и портовые объекты Черноморского флота со стороны украинских ССО вынудили Россию искать более безопасную гавань для своего флота.

"Это отражает продолжающееся движение российского Черноморского флота на восток", — сказал он

С мнением профессора согласен и Фредерик Мертенс, стратегический аналитик Гаагского центра стратегических исследований (Нидерланды), который считает, что Очамчире находится "настолько далеко от Украины, насколько это возможно в пределах Черного моря".

"То, что это стратегическое отступление стало неизбежным для российского Черноморского флота, является одновременно свидетельством нынешних украинских операций и явным указанием на опасность, которую представляет собой предстоящее прибытие истребителей F-16," — прокомментировал он ситуацию Newsweek.

Отступление к Очамчире, по мнению Мертенса, это признак того, что война на море идет не по плану Путина. Однако он подчеркнул, что и с этой базы Москва сможет перезаряжать крылатые ракеты "Калибр" на свои корабли, что "имеет серьезный военный смысл".

Украина и российский флот

По информации журналистов Newsweek, Украина в течение нескольких месяцев обращалась к своим западным союзникам с просьбой о предоставлении самолетов F-16 четвертого поколения и добилась этих обещаний в разгар летнего контрнаступления Украины.

Однако, как считают эксперты, еще не ясно, когда именно эти самолеты прибудут в Украину, чтобы стать значительным обновлением украинских ВВС и представлять "гораздо более серьезную угрозу" для Черноморского флота России.

Пока что, по мнению аналитиков, Украина использует старые самолеты Су-24 советской эпохи, оснащенные поставленными Великобританией крылатыми ракетами Storm Shadow, но это уже помогло вытеснить Россию с ее главной черноморской базы в Севастополе в Крыму. Так, в середине сентября Украина применила ракету Storm Shadow, чтобы уничтожить российскую подводную лодку в Севастополе.

"Считается, что это первая и единственная атака на подводную лодку, которая была успешно проведена. Угроза со стороны самолетов F-16 будет гораздо более серьезной, поскольку эти американские самолеты имеют правильные интерфейсы для использования западного оружия в полной мере", — заключил Мертенс.

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По словам эксперта, Москве придется полагаться только на собственные воздушно-космические силы, известные как ВКС, для защиты своего надводного флота. Российские корабли ПВО не дотягивают до американских аналогов, что представляет собой "настоящую проблему" перед лицом увеличения украинской авиации в Черном море.

Турция также по-прежнему блокирует доступ к Черному морю, отметил вице-адмирал Роберт Мюрретт, и препятствует проникновению в этот регион новых российских военных кораблей.

Он считает, что Россия даже может потерять контроль над центральной частью Черного моря, хотя это не означает, что Украина сможет тогда контролировать этот район.

Грузия и база в Абхазии

Политики Грузии уже осудили планы создания российской военно-морской базы в Очамчире как "прямую угрозу" Тбилиси и его надеждам на вступление в Европейский Союз.

"Такие действия представляют собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии", — сообщили Newsweek в МИД Грузии.

Однако, по словам экспертов, подготовка базы в Абхазии не поставила под угрозу стремления Грузии в ЕС. Эксперты по-прежнему полагают, что Грузия вряд ли будет втянута в изнурительную войну, срок которой сейчас приближается к двухлетней отметке. И хотя на данный момент это маловероятно, однако такое будущее взаимодействие потенциально может стать ложным предлогом для дополнительных российских военных операций против Грузии.

"Гораздо более вероятно, что Грузия сделает все возможное, чтобы не быть втянутой в этот конфликт", — заметил Мертенс.

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Напомним, представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтверждал, что российские оккупанты перевели свои ракетоносители "Калибра" в Новороссийск.

Также в ВМС ВСУ рассказывали, что российский ракетный корабль "Циклон" никак не пройдет испытания. Ракетоносителю даже придумали новую функцию, пока он не выполняет свою основную.