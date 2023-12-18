Тысяча из них под Купянском: офицер запаса назвал количество танков ВС РФ в Украине (карты)

По словам майора Алексея Гетьмана, Россия бросила на Купянское направление 130 тысяч солдат. В то же время под Авдеевкой воюют только 40 тысяч россиян.

Майор запаса Нацгвардии Алексей Гетьман рассказал, какое количество техники и личного состава сосредоточили ВС РФ в Украине. Об этом известно из его комментария телеканалу "Эспрессо" от 18 декабря.

По словам военного, только на Авдеевском направлении воюют более 40 тысяч российских армейцев.

"Это очень значительные силы. Впрочем, несмотря на четвертую волну наступления, значительных продвижений они не имеют. Там продолжаются очень тяжелые бои. Силы обороны пытаются сдержать врага", — отметил Гетьман.

Авдеевка на карте боевых действий Фото: Deep State

Он также раскрыл численность вражеских войск, сосредоточенных под Купянском. По словам офицера запаса, речь идет о 130 тысячах военнослужащих и более 2 тысяч единиц тяжелой техники.

"Вообще россияне сосредоточили более 3000 танков по всей линии фронта. Треть из них находится на Купянском направлении", — заявил эксперт.

Он добавил, что ВС РФ усилили свои артиллерийские подразделения. На Купянском направлении враг сосредоточил более 800 артсистем.

"Вся эта группировка будет пытаться выйти к реке Оскол. Однако даже если у них это получится, то форсировать реку для них будет сложно", — спрогнозировал Гетьман.

Купянск на карте боевых действий Фото: Deep State

Напомним, журналисты подсчитали, что элитная бригада ВС РФ потеряла в Украине почти половину своего состава. К этому привела "тактика" командования.

Эксперт Алексей Гетьман рассказал, что российским оккупантам поставили новый "дедлайн" в захвате Купянска.