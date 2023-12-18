Бригада "Рубеж" уничтожила пушку "Рапира" под Бахмутом: какие потери понес враг (видео)

Оккупанты пытались замаскировать технику в лесополосе, однако украинские бойцы ее обнаружили и уничтожили. После удачных ударов в небо поднялся серый дым.

Бойцы бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж" уничтожили российскую пушку МТ-12 "Рапира" на Бахмутском направлении. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

"Бойцы бригады "Рубеж" Гвардии наступления продолжают демилитаризировать агрессора на Бахмутском направлении", — сказал Игорь Клименко.

Он опубликовал видео, на котором видно, как военные уничтожают вражескую пушку МТ-12 "Рапира", которую оккупанты замаскировали в лесополосе. После нескольких удачных ударов техника врага была ликвидирована, а в небо поднялся серым дым.

Потери ВС РФ, которые нанесли подразделения Нацгвардии

В течение прошлой недели на восточных и южных направлениях подразделения Нацгвардии нанесли врагу следующие потери:

21 танк;

11 БМП;

БТР;

18 ББМ;

36 единиц автомобильной техники;

РСЗО;

три склада БК;

командно-штабная машина;

четыре комплекса РЭБ;

три склада БК.

"Не останавливаемся!" — добавил Клименко.

МТ-12 "Рапира": что известно

МТ-12 "Рапира" — это советская буксируемая противотанковая пушка. Она представляет собой модернизацию 100-мм противотанковой пушки Т-12. Пушку можно использовать для поражения танков, бронетранспортеров и других средств бронетехники, для стрельбы по бронеколпакам, амбразурам долговременных и деревянно-бумажных огневых точек и для уничтожения живой силы и огневых средств противника.

Напомним, 14 декабря волонтер Сергей Стерненко рассказал, что украинский дрон залетел в люк вражеского танка и уничтожил его.

15 декабря стало известно, что бойцы 108-й бригады Территориальной обороны Вооруженных сил Украины уничтожали врага с помощью БПЛА отечественного производства "Химера". Украинцам удалось поразить несколько транспортных средств ВС РФ и систему РЭБ "Поле-21".