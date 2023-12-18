Шведские САУ Archer произвели революцию в контрбатарейной борьбе в Украине, — эксперты

На основе опыта боевых действий в Украине, и в частности, ведения контрбатарейной борьбы, американские специалисты разработают новую стратегию, которая будет учитывать как существующие возможности, так и будущие потребности артиллерии.

В сети появились кадры боевой работы шведской 155-мм колесной самоходной гаубицы Archer в составе 45-й артиллерийской бригады ВСУ в бою против российских войск. Как рассказали в своем обзоре эксперты Army Recognition, эта САУ показала высокую эффективность на поле боя, произведя своего рода революцию в контрбатарейной борьбе.

Самоходка Archer, пишут обозреватели, является ярким примером опыта BAE Systems Bofors в области артиллерии, сочетая в себе точность, мобильность и возможность быстрого развертывания, и внесла свою значительную роль в современной артиллерийской войне.

Шведская гаубица установлена на вездеходе Volvo A30D с колесной формулой 6х6. Автоматизированная система заряжания позволяет быстро вступить в бой в течение 30 секунд, что дает возможность эффективно использовать тактику "стреляй и беги", которая предполагает ведение огня и немедленное перемещение на новое место, чтобы избежать контратаки противника

Также САУ отличается высокой скорострельностью — до шести выстрелов в минуту — и способностью быстро передислоцироваться после боя.

"Это обеспечивает тактическое преимущество, позволяя проводить длительные операции с минимальным воздействием огня противника", — подчеркивают эксперты.

Немаловажную роль в контрбатарейной борьбе играет и дальнобойность артсистем. В случае с САУ Archer речь идет о дальности до 40 км стандартными боеприпасами и увеличивать дальность стрельбы до 60 км высокоточными боеприпасами M982 Excalibur.

Оценка американских специалистов

Военные эксперты из США, пишут обозреватели, отмечают важность артиллерийских систем в борьбе украинских сил с российскими войсками. Ситуация в Украине подчеркивает решающую роль артиллерии в современной войне, поэтому американские военные с учетом опыта боевых действий разрабатывает новую стратегию ведения обычного огня.

"На эту стратегию влияют уроки, извлеченные из войны в Украине, подчеркивающие важность как высокоточного, так и обычного огня. Новая, уделяя особое внимание технологическим достижениям", — продолжают эксперты.

В частности, специалисты обращают внимание на усовершенствование топлива для самоходок и систем заряжания орудий.

В заключение были отмечены те проблемы, с которыми столкнулись противоборствующие стороны. Украинские войска испытывают дефицит 155-мм снарядов, поставляемых западом, а российская артиллерия сталкивается со своими проблемами нормирования боеприпасов из собственных запасов советских времен. Из-за этого оккупантам приходится стрелять старыми, "непригодными для использования" снарядами.

Напомним, 3 ноября командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский поздравил военных по случаю Дня ракетных войск и артиллерии. В частности, в момент поздравления засветилась САУ Archer, поставки которой ранее озвучивала Швеция.