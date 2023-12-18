Средства на военную помощь Украине закончатся в конце декабря, — Пентагон

По словам контролера Пентагона Майкла МакКорда, Министерство обороны тратит последние 1,07 миллиарда долларов на закупку нового оружия и техники украинским военным. Уже 30 декабря счета будут пустыми.

У Министерства обороны США закончатся деньги на замену оружия, отправленного в Украину, до 30 декабря, если Конгресс не утвердит новое финансирование. Это впервые, когда главное оборонное ведомство назвало конкретную дату исчерпания средств. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление контролера Пентагона Майкла МакКорда.

"Министерство обороны тратит последние 1,07 миллиарда долларов на закупку нового оружия и техники, которые заменят те, что были изъяты из запасов и отправлены в Украину", — подчеркнул МакКорд.

По его информации, уже через несколько дней, а именно 30 декабря, счета будут пустыми.

"После того, как эти средства будут выделены, департамент исчерпает финансирование, доступное нам для помощи Украине в области безопасности", — написал контролер Пентагона в письме руководителям комитетов по оборонной политике и ассигнованиям Палаты представителей и Сената.

Издание отмечает, что соответствующее письмо усилит давление на Конгресс, чтобы выйти из тупика относительно более 60 миллиардов долларов, которые президент США Джо Байден попросил для помощи Украине.

Проблемы с финансовой помощью США для Украины: детали

Напомним, в начале октября администрация Байдена предложила выделить около 14 млрд долларов на безопасность границы в рамках предложения о дополнительных расходах в 106 млрд долларов для поддержки Украины, Израиля, Тайваня и на гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа.

Однако в среду, 6 декабря, законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине в сфере безопасности, был заблокирован в Сенате США. По данным Reuters, соотношение голосов составило 49 против 51. Чтобы законопроект приняли, он должен набрать 60 голосов.

7 декабря Джо Байден прокомментировал отказ представителей Республиканской партии голосовать за вышеупомянутый законопроект. По словам Байдена, республиканцы в Конгрессе США угрожают прекратить поддержку Украины, если не смогут "провести свою экстремальную политику пограничного контроля".