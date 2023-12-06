Законопроект США о помощи Украине: демократы угрожают не поддержать Киев

По словам представителя Демократической партии от Калифорнии Хуана Варгаса, он на все 100% за Украину, но если республиканцы привяжут к новому законопроекту ограничения для мигрантов, он проголосует против выделения 106 млрд Киеву. Этому примеру последуют другие.

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Демократы из Палаты представителей заранее и недвусмысленно предупредили, что выступают решительно против новых ограничений по части иммиграции в новом проекте о помощи Украине. Эти заявления еще больше усилили двухпартийные разногласия. Об этом сообщает The Hill.

Представители демократов — в том числе Латиноамериканской и Прогрессивной фракции — высказались о том, что действующая политика США по части пограничной безопасности не ограничивает помощь демократическому союзнику в отражении российской агрессии.

Любые радикальные изменения в том, что касается иммиграции приведут к тому, что демократы не поддержат более масштабный пакет помощи.

Растущая оппозиция оказывает давление на президента Байдена и представителей Демократической партии: республиканцы требуют более строгих законов и ограничения притока мигрантов на южной границе. Это требование стало главным камнем преткновения для администрации Байдена, пытающейся обеспечить большую военную поддержку Украины до января.

Несмотря на то, что у демократов нет большинства в Палате представителей, их голоса, вероятно, будут иметь решающее значение в принятии любого законопроекта о международной помощи. Хотя многие консервативные республиканцы, ссылаясь на обеспокоенность по поводу дефицита расходов и прочие причины, высказываются против законопроекта.

"Я на все 100% поддерживаю помощь Украине, но если они привяжут некоторые из своих предложений по положению на границе, я проголосую против", — объяснил Хуан Варгас (демократ от Калифорнии). По его словам, многие последуют этому примеру.

106 млрд для Украины

Администрация Байдена предложила выделить порядка 14 млрд долларов на безопасность границы в рамках предложения о дополнительных расходах в 106 млрд долларов для поддержки Украины, Израиля, Тайваня и на гуманитарную помощь палестинцам в Секторе Газа.

Напомним, что в Вашингтоне заявили, что если Украина проиграет, виновными в этом окажутся Соединенные Штаты.

Также сообщалось, что лидер республиканцев в США выступил против выделения дополнительной помощи Киеву.