Удар по аэродрому "Морозовск": дроны ВСУ уничтожили два Су-34 и повредили 10, — соцсети

По данным российских пабликов, 10 из 17 дронов достигли своей цели на аэродроме в Ростовской области, но российские ЗРПК "Панцирь-С1" сбили 7 ударных БПЛА.

Накануне, 17 декабря, во время удара по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области использовались 17 украинских ударных дронов неустановленного типа. Как итог, два самолета "Су-34" не подлежат ремонту, 10 получили повреждения. Об этом сообщает Telegram-канал Supernova со ссылкой на данные российских провоенных пабликов.

Отмечается, что 10 из 17 дронов достигли своей цели, 7 были сбиты ЗРПК "Панцирь-С1".

"Аэродром служит местом дислокации для 559-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка ВКС РФ (в/ч 75392, Морозовск).

Во время удара по аэродрому на нем было 24 истребителя Су-34, 8 из них передислоцировали в Ростовскую область после ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске.

Морозовск, Ростовская область РФ

Глава Гражданского совета при Одесской ОВА Сергей Братчук после распространившейся в соцсетях информации также сообщил о поврежденных истребителях.

Публикация об ударе по аэродрому в Ростовской области

Удар по аэродрому в Морозовске

Атака на аэродром в Ростовской области была совместной операцией ВСУ и СБУ. По данным "РБК-Украина", это место дислокации 559-го бомбардировочного авиационного полка ВС РФ, где во время удара было до 20 самолетов СУ-34, 3 радиолокационных станции и прочее оборудование.

Напомним, что в ВСУ объяснили, почему у российских войск преимущество в FPV-дронах.

Также сообщалось, что РФ начали выпуск дронов, против которых бессилен РЭБ.