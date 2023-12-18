"Приказы поступали из Кремля": экс-боец ЧВК "Вагнер" расскажет о военных преступлениях на суде в Гааге

Бывший офицер РФ Игорь Саликов рассказал, что был "свидетелем зверств против мирных жителей" и похищения детей в Беларусь после нападения России в феврале 2022 года. Также, по его словам, ВС РФ убедили ложью вторгнуться в Украину в 2014-м.

Бывший российский офицер и боец ЧВК "Вагнер", который прибыл в Нидерланды, хочет выступить в Международном уголовном суде (МУС) с заявлением о военных преступлениях России в Украине. Об этом сообщает Een Vandaag.

По информации медиа, 60-летний Игорь Саликов около 25 лет воюет в горячих точках, сначала в составе российской армии, а затем в ЧВК "Вагнер". Сейчас мужчина находится в Нидерландах и готов выступить в МУС с информацией о военных преступлениях со стороны Российской Федерации.

В Сирии, Африке и Украине

Издание отмечает, что Саликов дослужился до звания полковника российской армии, а позже работал на "Вагнер", наемников Евгения Пригожина, которого убили в августе. За них он воевал в Сирии и в разных странах Африки.

Мужчина также участвовал в действиях России в Украине, как в Донецкой и Луганской областях в 2014 году, так и после российского вторжения в феврале 2022 года. Он говорит, что был свидетелем многих преступлений и "знает, откуда поступали приказы".

Приказы Минобороны и Кремля

В своем письме в МКС экс-офицер пишет, что приказы обычно поступают непосредственно из Министерства обороны в Москве, а иногда даже из офиса президента Владимира Путина. Он отмечает, что разведывательные службы также часто участвуют в незаконных операциях, например, военная разведка и Федеральная служба безопасности.

Российских солдат оболгали

Бывший офицер говорит, что ВС РФ убедили ложью вторгнуться в Украину в 2014 году.

"Мы верили, что в Украине националистическое возрождение с фашистским подтекстом. Могилы наших дедов будут расписаны свастиками... Но после 2 лет пребывания там я понял, что это не правда", — заявил Саликов.

Операции под фальшивым флагом

Саликов говорит, что он также видел так называемые "операции под фальшивым флагом" в Донецке, во время которых "гражданским лицам угрожали и убивали". Экс-офицер описывает мины, установленные в гражданских районах, повлекшие много смертей, в том числе и приведшие к гибели детей.

По его словам, все это было сделано, чтобы подорвать ситуацию в Донецке и обвинить украинскую армию в насилии против русской общины.

Украинских детей вывозили в Беларусь

Бывший боец ЧВК "Вагнер" рассказал, что он также был "свидетелем зверств против мирных жителей" и похищения детей после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

"Я видел, как люди из спецслужб перевозили большое количество детей без родителей через границу в Беларусь", — отмечает Саликов.

По его словам, речь шла о "целых колоннах агентов ФСБ, на легковых автомобилях и небольших фургонах".

Потерял веру в русское дело

Саликов отмечает, что теперь он хочет подать отчет в Международный уголовный суд в Гааге, поскольку он "потерял веру в российское дело".

Бывший офицер уверяет, что в прошлом году отказался от приказа расстрелять ряд мирных жителей. По его словам, из-за этого он должен был предстать перед военным судом, но в конце концов ему удалось бежать из России.

Напомним, ранее в комментарии Фокусу адвокат, эксперт Медийной инициативы за права человека Андрей Яковлев рассказал, что граждане США не первый раз задерживались и удерживались российскими войсками в местах несвободы на оккупированных территориях, где применялись практики бесчеловечного обращения или пыток. Эти факты неоднократно были зафиксированы международными организациями, в частности, Управлением ООН по правам человека в Украине. Все они также требуют расследования.