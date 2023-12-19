Как заявил замминистра обороны Иван Гаврилюк, Украина не может сравниться с Россией по ресурсам и рабочей силе, и что цель состоит в том, чтобы достичь технологического превосходства.

Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что страна наращивает производство дронов-камикадзе, "чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов". Об этом пишет BBC.

По его словам, Украина также наращивает собственное производство боерипасов "почти на всю дальность действия" для вооружений еще советского производства. Кроме того, Гаврилюк надеется, что удастся простимулировать оборонную промышленность за счет совместного производства боеприпасов с западными компаниями на украинской территории.

Гаврилюк также заявил, что именно этому вопросу были посвящены переговоры с американскими компаниями во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Издание отметило, что Украина подписала ряд соглашений с американскими фирмами о начале совместного производства. По словам Гаврилюка, Украина не может сравниться с Россией по ресурсам и рабочей силе, и что цель состоит в том, чтобы достичь технологического превосходства. Киев уверен, что его международные партнеры преодолеют политические разногласия и будут оказывать помощь, как и прежде.

Напомним, что командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что украинке войска свернули некоторые военные операции из-за недостаточной зарубежной помощи. Он заявил, что Силы обороны по-прежнему рассчитывают на военные победы, но нужны дополнительные резервы, чтобы бойцы отдохнули. А с появлением западных истребителей все будет совершенно по-другому. "F-16 — как "Мерседес" в сравнении с "Запорожцем".