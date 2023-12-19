Послание Вашингтону: в КНДР запустили ракету Hwasong-18, созданную по технологиям РФ

По информации северокорейского агентства, баллистическая ракета пролетела 1002 километра и якобы успешно поразила условную цель в Японском море. В этой связи в МИД Украины выразили решительное осуждение ракетных испытаний КНДР.

Северная Корея 19 декабря подтвердила, что накануне провела испытательный запуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-18. За процессом наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который позже заявил, что запуск показал, какой вариант он поступит, "когда Вашингтон примет неправильное решение". Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

По информации северокорейского агентства ЦТАК, ракета преодолела 1002 километра за 4415 секунд (73,6 минуты), поднявшись на пиковую высоту 6518 километров, после чего якобы успешно поразила условную цель в Японском море.

"Ким Чен Ын отметил, что мы дали однозначный сигнал враждебным силам, которые расширяют военную конфронтационную истерику, продолжающуюся на протяжении всего года", — пишет ЦТАК.

Ким Чен Ын остался удовлетворенным результатам запуска, пишет агентство, добавив, что это "практическая демонстрация фактического состояния и надежности грозного ударного потенциала и абсолютного ядерного сдерживания, которыми обладают вооруженные силы КНДР".

Реакция МИД Украины

В связи с запуском ракеты Hwasong-18 Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление, в котором выражено решительное осуждение ракетных испытаний КНДР.

"Осуществленный 18 декабря 2023 года запуск межконтинентальной баллистической ракеты является очередным свидетельством систематического игнорирования северокорейским режимом соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН относительно ядерной и ракетной программ КНДР", — сказано в комментарии МИД.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Украина поддерживает усилия партнеров по усилению давления на Пхеньян для прекращения действий, которые в целом могут привести к обострению ситуации на Корейском полуострове.

Российские технологии

Отметим, что Северная Корея и раньше осуществляла тестовые запуски МБР, однако в данном случае речь идет о ракете Hwasong-18, которая мягко говоря напоминает российскую баллистическую ракету мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью PC-24 "Ярс". Такое мнение высказал профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол.

Российская МБР с несколькими боеголовками SS-27 Mod 2 и испытанная северокорейская ракета Hwasong-18 (слева)

Эксперт отметил, что анализ видео запуска северокорейской МБР Hwasong-18 показал, что это то же самое, что и российская межконтинентальная баллистическая ракета SS-27 Mod 2.

"Взгляните на очертания двух ракет. Соотношение между 1-й, 2-й и 3-й ступенями одинаковое. Оба шире за 1 шаг. Передняя часть ракеты аналогична. Длина и ширина тоже одинаковые. Крайне маловероятно, что это разные ракеты", — заявил Постол.

Профессор подчеркнул, что это свидетельствует о том, что межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи и связанные с ними технологии исходят из России.

Напомним, Полиция Южной Кореи ведет расследование по вопросу о возможности того, что северокорейская хакерская группа могла получить сведения о военных технологиях, включая зенитный лазер. Местные СМИ сообщили, что кэш данных включал в себя определенные "военные секреты" Южной Кореи.