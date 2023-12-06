Хакеры КНДР могли украсть некоторые "оборонные секреты" Южной Кореи, — Reuters

По данным журналистов, объектами кибератаки были оборонные фирмы, научно-исследовательские институты и фармацевтические компании Южной Кореи.

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Полиция Южной Кореи ведет расследование по вопросу о возможности того, что северокорейская хакерская группа, которую обвиняют в хищении данных у 14 организаций, могла получить сведения о военных технологиях, включая зенитный лазер. Об этом сообщает Reuters.

Расследование, проводимое совместно с ФБР (Федеральное бюро расследований США), пытается определить объем данных, похищенных группой хакеров Andariel, сообщил Чон Джин Хо, возглавляющий расследование в полиции Сеула.

В 2019 году Министерство финансов США включило Andariel в список хакерских группировок, финансируемых режимом КНДР и сосредоточенных на проведении вредоносных киберопераций против иностранных компаний, правительственных учреждений и оборонной промышленности.

На текущей неделе местные СМИ сообщили, что кэш данных включал в себя определенные "военные секреты" Южной Кореи.

Объектами кибератаки были оборонные фирмы, научно-исследовательские институты и фармацевтические компании Южной Кореи. Хакеры украли около 250 файлов, или 1,2 терабайта информации и данных.

По данным полиции, с декабря по март прошлого года в одном из районов Пхеньяна 83 раза использовался прокси-сервер, установленный группой хакеров. Сервер, в частности, использовался для доступа на веб-сайты фирм и учреждений.

Хакеры также пытались получить биткоины на сумму около $357 866 у трех южнокорейских и иностранных компаний посредством атак с требованием выкупа.

Напомним, 19 ноября министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Северная Корея "почти решила" свои проблемы с ракетными двигателями "с помощью России".

Ранее, 16 ноября, военный аналитик Шон Белл в своем подкасте предположил, что Северная Корея может рассчитывать на технологическую помощь со стороны России в обмен на предоставленное Пхеньяном оружие. Он отметил, что КНДР хочет иметь военный спутник и уже дважды пыталась запустить его.