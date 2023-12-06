Хакери КНДР могли вкрасти деякі "оборонні секрети" Південної Кореї, — Reuters

За даними журналістів, об'єктами кібератаки були оборонні фірми, науково-дослідні інститути та фармацевтичні компанії Південної Кореї.

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Поліція Південної Кореї веде розслідування щодо можливості того, що північнокорейська хакерська група, яку звинувачують у розкраданні даних у 14 організацій, могла отримати відомості про військові технології, включно із зенітним лазером. Про це повідомляє Reuters.

Розслідування, що проводиться спільно з ФБР (Федеральне бюро розслідувань США), намагається визначити обсяг даних, викрадених групою хакерів Andariel, повідомив Чон Джин Хо, який очолює розслідування в поліції Сеула.

У 2019 році Міністерство фінансів США занесло Andariel до списку хакерських угруповань, які фінансуються режимом КНДР і зосереджуються на проведенні шкідливих кібероперацій проти іноземних компаній, урядових установ та оборонної промисловості.

Цього тижня місцеві ЗМІ повідомили, що кеш даних містив у собі певні "військові секрети" Південної Кореї.

Об'єктами кібератаки були оборонні фірми, науково-дослідні інститути та фармацевтичні компанії Південної Кореї. Хакери вкрали близько 250 файлів, або 1,2 терабайта інформації та даних.

За даними поліції, з грудня по березень минулого року в одному з районів Пхеньяна 83 рази використовувався проксі-сервер, встановлений групою хакерів. Сервер, зокрема, використовували для доступу на веб-сайти фірм та установ.

Хакери також намагалися отримати біткоїни на суму близько $357 866 у трьох південнокорейських та іноземних компаній за допомогою атак із вимогою викупу.

Нагадаємо, 19 листопада міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея "майже вирішила" свої проблеми з ракетними двигунами "за допомогою Росії".

Раніше, 16 листопада, військовий аналітик Шон Белл у своєму подкасті припустив, що Північна Корея може розраховувати на технологічну допомогу з боку Росії в обмін на надану Пхеньяном зброю. Він зазначив, що КНДР хоче мати військовий супутник і вже двічі намагалася запустити його.