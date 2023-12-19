Самый "циничный" способ: ВС РФ по-новому прикрывают технику за 20 км от фронта (фото)

Жители Волновахи Донецкой области стали живым щитом для российской военной техники, которую враг накапливает на Угледарском направлении, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

ВС РФ прикрываются мирными жителями Волновахи в Донецкой области от возможных ударов ВСУ по военной технике. Для этого рядом с грузовиками установили полевую кухню, в которой кормят людей. О ситуации в Донецкой области рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.

Андрющенко опубликовал фотографии из Волновахи, на которых видно бензовозы, грузовики с горючим и машины для перевозки живой силы. Украинский чиновник уверен, что эту технику прикрывают мирными жителями.

Грузовик ВС РФ Фото: Петр Андрющенко/Telegram Тентованный грузовик ВС РФ Фото: Петр Андрющенко/Telegram Бензовоз ВС РФ Фото: Петр Андрющенко/Telegram

На одном фото — полевая кухня, которая дымит на какой-то улице возле частных домов. Советник написал, что она стоит рядом с военными машинами ВС РФ и теперь технику россиян невозможно уничтожить.

Полевая кухня в Волновахе Фото: Петр Андрющенко/Telegram

По словам Андрющенко, российское командование перебрасывает под Волноваху военную технику, которую забирает из-под Запорожья, Мариуполя и Новоазовска. Благодаря выдумке оккупантов она находится в безопасности.

"Такого откровенного и циничного публичного использования живого щита за эту фазу войны еще точно не было", — заявил украинец.

О том, что оккупационная власть призывает мирных жителей воспользоваться полевой кухней, свидетельствует объявление в одном из пабликов представителей россиян. В объявлении указывается, кухни установили в пяти точках по всему населенному пункту.

Объявление оккупационной власти в Волновахе Фото: Скриншот

Волноваха — населенный пункт в 20 км от линии фронта. На севере — Шахтерск и Угледар, который ВС РФ пытаются захватить.

Расстояние от Волновахи в Донецкой области до линии фронта Фото: DeepState

Бои в Донецкой области — детали

Отметим, согласно аналитике группы DeepState, ВС РФ атакуют на отрезке фронта от Купянска до Марьинки. В течение последних дней россияне несколько продвинулись возле Марьинки, расположенной в 20 к северо-востоку от Угледара.

Пока под Угледаром наступательных действий россиян нет, — об этом говорится в ежедневном отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 19 декабря. В то же время продолжаются бои под Авдеевкой, где противник изменил тактику "мясных штурмов", пояснил глава военной администрации города Виталий Барабаш.

Напоминаем, пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, когда ожидать очередную массированную ракетную атаку ВС РФ. Между тем британцы сообщили о проекте, который будет заниматься ремонтом и обслуживанием военной техники ВСУ, участвующей в боях.