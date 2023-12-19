Замена "Гарпунов": британские корабли вооружили крылатыми ракетами NSM (видео)

Первым норвежскими противокорабельными ракетами был оснащен фрегат Королевского флота HMS Somerset. В будущем ракетные системы NSM будут установлены еще на 11 британских кораблях.

Корабли Королевского флота Великобритании вооружают новыми противокорабельными крылатыми ракетами Naval Strike Missile (NSM). Первый корабль, который получил NSM вместо устаревших ракет Harpoon стал британский фрегат Somerset, а всего новыми ракетами будут оснащены 11 боевых кораблей Королевского флота, состоящих из фрегатов Type 23 и эсминцев Type 45. Видео с британским кораблем было опубликовано в соцсетях 18 декабря.

Фрегат Somerset был замечен в понедельник возле военной базы британских Королевских сил Девонпорт, куда он прибыл, вернувшись с военно-морской базы Хааконсверн в Норвегии. Как сообщили обозреватели The War Zone, именно на норвежской базе комплексы Harpoon были заменены новыми системами NSM.

"Две новые четырехорудийные пусковые установки NSM на HMS Somerset установлены в том же месте, что и пусковые установки Harpoon — прямо перед главной надстройкой". — отмечают эксперты.

Кратко о ракетах Naval Strike Missile

NSM — это норвежская малозаметная противокорабельная крылатая ракета, которая использует инерциальную навигационную систему с GPS для выхода в общий район цели, а затем переключается на инфракрасный искатель в конечной фазе полета.

Навигационный комплекс также означает, что ракета обладает вторичной возможностью нанесения ударов по наземным целям с фиксированными координатами — NSM способна поражать различные цели, находящиеся на расстоянии до 200 км.

Используя встроенную базу данных о репрезентативных типах кораблей, оружие может автоматически отличать предполагаемую цель от других объектов, что обеспечивает ему высокую точность и делает его гораздо менее восприимчивым к тактике радиоэлектронной борьбы и контрмерам.

Ракета NSM изготовлена по стандартной аэродинамической схеме, оборудована четырьмя поворотными рулями, располагающимися в хвостовой части корпуса, также имеет среднерасположенное раскрывающееся крыло. Масса боеголовки составляет 125 кг. Ракета оснащена турбореактивным двигателем TRI 40, который разработан во Франции компанией Microturbo.

Ранее сообщалось, что Королевский флот Великобритании вводит в строй корабль RFA Proteus. Он будет развернут для защиты важной инфраструктуры Великобритании на фоне атак на газопровод "Северный поток".