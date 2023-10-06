Британский флот готовится ввести в строй необычный корабль наблюдения Proteus (видео)

Корабль будет развернут для защиты важной инфраструктуры Великобритании. По словам британского адмирала Бена Ки, война в Украине и атака газопровода "Северный поток" заставили задуматься об уязвимостях на морском дне.

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Королевский военно-морской флот Великобритании готовится к вводу в строй и эксплуатации будущего корабля RFA Proteus, первого из двух запланированных многоцелевых кораблей наблюдения за океаном. Решение о создании такого корабля было принято на фоне угрозы войны на морском дне, а также повышенного внимания ВМС к созданию потенциала для борьбы с подводной инфраструктурой противника. Об этом 5 октября сообщило британское издание Naval News.

Британские военные рассказали, что Proteus будет развернут для защиты критически важной инфраструктуры на морском дне с комплексным использованием современных датчиков, автономных аппаратов и подводных аппаратов.

"В настоящее время будет проведен период ходовых испытаний и оценок, чтобы убедиться в полной ли готовности Proteus к вступлению в состав флота. Мы стремимся к тому, чтобы Proteus был готов к эксплуатации в конце этого года", — отметил представитель Королевского флота адмирал Бен Ки.

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Британский военачальник подчеркнул, что последствия российско-украинской войны выходят далеко за пределы Украины и Черного моря. Он упомянул атаку на газопровод "Северный поток" и отметил, что этот инцидент "заставил задуматься об уязвимости критически важной национальной инфраструктуры, расположенной на морском дне".

"Для транспортировки газа, электроэнергии или данных, столь важных для нашей экономики, кабели и трубопроводы пересекают каждый участок морского дна вокруг Великобритании и проходят далеко за его пределами в открытом море. Они не управляются и не контролируются каким-либо одним учреждением", — добавил Ки.

Адмирал считает, что российский флот и особенно подводные силы РФ представляют собой мощный потенциал, поэтому в ответ на угрозы на морском дне Королевский флот продолжает координировать учения и развертывания с региональными союзниками, чтобы ограничить морской фланговый охват России.

Ранее сообщалось, что по словам британского главы Минобороны Гранта Шеппса, Королевскйи флот может появиться в Черном море для обеспечения безопасности украинских торговых судов в акватории. Однако позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак опроверг заявление своего министра и уточнил, что такая перспектива возможно исключительно после завершения вооруженного конфликта в Украине.