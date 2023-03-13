Британские ВМС отслеживают у своих берегов ракетный фрегат РФ "Адмирал Касатонов" (фото)

По данным пресс-службы флота Великобритании, HMS Portland вышел из порта Плимута для отслеживания перемещений российского фрегата "Адмирал Касатонов" и танкера поддержки "Академик Пашин".

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Британские королевские ВМС сообщили, что следят за перемещениями российского фрегата и танкера в водах вблизи побережья Великобритании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Пресс-служба флота отметила, что HMS Portland вышел из порта Плимута для отслеживания перемещений российского фрегата "Адмирал Касатонов" с управляемыми ракетами на борту и танкера поддержки "Академик Пашин".

Британский фрегат сопровождал российские корабли в Ла-Манше в воскресенье, 12 марта, когда они направлялись в Северное море и прошли через Бискайский залив.

"Королевский флот регулярно реагирует на появление военных кораблей в наших территориальных водах и прилегающих морских районах, чтобы обеспечить соблюдение морского права и предотвратить злонамеренную деятельность", — отметил командир корабля Эд Мосс-Уорд.

HMS Portland и фрегат Адмирал Касатонов на заднем плане

По его словам, сопровождение российской оперативной группы свидетельствует о приверженности Королевского флота и альянса НАТО поддержанию безопасности на море в соответствии с национальными интересами.

Фрегат "Адмирал Касатонов" находился в восточном районе Средиземноморья с начала 2022 года, а танкер "Академик Пашин" — с конца прошлого года.

В минувшую среду российские корабли прошли через Гибралтарский пролив, и военные корабли НАТО сопровождали их на протяжении всего пути.

Напомним, что из-за возрастающих угроз безопасности в Великобритании решили увеличить расходы на ядерные силы и флот подлодок на 3,4 млрд евро.

Ранее Фокус сообщал, что количество снарядов, которые расходует Украина, в несколько раз превышает объем, который может производить ЕС.