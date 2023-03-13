Британські ВМС відстежують біля своїх берегів ракетний фрегат РФ "Адмірал Касатонов" (фото)

За даними пресслужби флоту Великобританії, HMS Portland вийшов із порту Плімута для відстеження переміщень російського фрегата "Адмірал Касатонов" і танкера підтримки "Академік Пашин".

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Британські королівські ВМС повідомили, що стежать за переміщеннями російського фрегата і танкера у водах поблизу узбережжя Великобританії. Про це повідомляється на сайті відомства.

Пресслужба флоту зазначила, що HMS Portland вийшов із порту Плімута для відстеження переміщень російського фрегата "Адмірал Касатонов" з керованими ракетами на борту і танкера підтримки "Академік Пашин".

Британський фрегат супроводжував російські кораблі в Ла-Манші у неділю, 12 березня, коли вони прямували до Північного моря і пройшли через Біскайську затоку.

"Королівський флот регулярно реагує на появу військових кораблів у наших територіальних водах та прилеглих морських районах, щоб забезпечити дотримання морського права та запобігти зловмисній діяльності", — зазначив командир корабля Ед Мосс-Ворд.

HMS Portland та фрегат Адмірал Касатонов на задньому плані

За його словами, супровід російської оперативної групи свідчить про прихильність Королівського флоту та альянсу НАТО до підтримки безпеки на морі відповідно до національних інтересів.

Фрегат "Адмірал Касатонов" знаходився у східному районі Середземномор'я з початку 2022 року, а танкер "Академік Пашин" — з кінця минулого року.

Минулої середи російські кораблі пройшли через Гібралтарську протоку, і військові кораблі НАТО супроводжували їх протягом усього шляху.

Нагадаємо, що через зростання безпеки у Великобританії вирішили збільшити витрати на ядерні сили і флот підводних човнів на 3,4 млрд євро.

Раніше Фокус повідомляв, що кількість снарядів, які витрачає Україна, у декілька разів перевищує обсяг, який може виробляти ЄС.