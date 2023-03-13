Британські ВМС відстежують біля своїх берегів ракетний фрегат РФ "Адмірал Касатонов" (фото)
За даними пресслужби флоту Великобританії, HMS Portland вийшов із порту Плімута для відстеження переміщень російського фрегата "Адмірал Касатонов" і танкера підтримки "Академік Пашин".
Британські королівські ВМС повідомили, що стежать за переміщеннями російського фрегата і танкера у водах поблизу узбережжя Великобританії. Про це повідомляється на сайті відомства.
Пресслужба флоту зазначила, що HMS Portland вийшов із порту Плімута для відстеження переміщень російського фрегата "Адмірал Касатонов" з керованими ракетами на борту і танкера підтримки "Академік Пашин".
Британський фрегат супроводжував російські кораблі в Ла-Манші у неділю, 12 березня, коли вони прямували до Північного моря і пройшли через Біскайську затоку.
"Королівський флот регулярно реагує на появу військових кораблів у наших територіальних водах та прилеглих морських районах, щоб забезпечити дотримання морського права та запобігти зловмисній діяльності", — зазначив командир корабля Ед Мосс-Ворд.
За його словами, супровід російської оперативної групи свідчить про прихильність Королівського флоту та альянсу НАТО до підтримки безпеки на морі відповідно до національних інтересів.
Фрегат "Адмірал Касатонов" знаходився у східному районі Середземномор'я з початку 2022 року, а танкер "Академік Пашин" — з кінця минулого року.
Минулої середи російські кораблі пройшли через Гібралтарську протоку, і військові кораблі НАТО супроводжували їх протягом усього шляху.
Нагадаємо, що через зростання безпеки у Великобританії вирішили збільшити витрати на ядерні сили і флот підводних човнів на 3,4 млрд євро.
Раніше Фокус повідомляв, що кількість снарядів, які витрачає Україна, у декілька разів перевищує обсяг, який може виробляти ЄС.