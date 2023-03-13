"Розруха і хаос": наслідки війни на Тайвані будуть більшими, ніж в Україні, — Сунак

Через зростаючі загрози, за словами британського прем'єра, витрати на ядерні сили Великобританії та флот підводних човнів збільшаться на додаткові 3,4 млрд євро. На запаси боєприпасів виділять ще 2,15 млрд. євро.

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В опублікованій 13 березня 63-сторінковій доповіді британського уряду повідомляється, що наслідки вторгнення Китаю на Тайвань для глобальної безпеки можуть виявитися ще серйознішими, ніж війна в Україні. Про це повідомляє Sky News.

Британський прем'єр Ріші Сунак у зв'язку з цим заявив, що війна в Україні разом із китайською агресією на Тайвані загрожують сформувати світ, який визначатиметься такими термінами, як "небезпека, хаос і поділ".

Основні оцінки доповіді, опублікованої у 2021 році, незадовго до масштабного російського вторгнення в Україну, не змінилися, але тепер представники Великобританії описуються все це у жорсткіших термінах.

Комуністичну партію Китаю Сунак назвав "викликом, який формує епоху", тоді як раніше це був тільки "системний виклик".

"Російське незаконне вторгнення в Україну, використання поставок енергоносіїв і продовольства як зброї, безвідповідальна ядерна риторика, у поєднанні з більш агресивною позицією Китаю в Південно-Китайському морі й Тайванській протоці, загрожують сформувати світ, що визначатиметься такими словами, як небезпека, руйнація й поділ, — глобальний світопорядок, який сприяє авторитаризму", — написав він у передмові до доповіді.

Через зростаючі загрози Сунак анонсував, що протягом наступних двох років витрати на ядерні сили Великобританії та флот підводних човнів збільшаться на додаткові 3 млрд фунтів стерлінгів (3,4 млрд євро). На запаси боєприпасів виділять ще 1,9 млрд. (2,15 млрд. євро).

Лондон планує збільшити оборонний бюджет до 2,5% ВВП.

Представники Великобританії дають невтішний прогноз щодо міжнародного безпекового стану на найближчі декілька років.

"Загрози державі зростуть, вони будуть різними по всій Європі та за її межами. Ризик ескалації зараз вищий, ніж будь-коли за минулі кілька десятиліть", — йдеться в доповіді, де також зазначається, що розробляється, тестується та адаптується все більше різноманітних систем озброєння.

Нагадаємо, що Китай спустив на воду два новітні есмінці Type 052D. Кораблі відносяться до четвертого покоління есмінців ВМС НВАК.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ обіцяють "перемогти" весь західний світ, а "Україну обеззброїли за 2-3 дні, коли захопили Гостомель". 13 березня головна редакторка RT Маргарита Симоньян заявила, що російські війська воюють в Україні з НАТО.