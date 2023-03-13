"Разруха и хаос": последствия войны на Тайване будут большими, чем в Украине, — Сунак

Из-за растущих угроз, по словам британского премьера, расходы на ядерные силы Великобритании и флот подлодок увеличатся на дополнительные 3,4 млрд евро. На запасы боеприпасов выделят еще 2,15 млрд евро.

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В опубликованном 13 марта 63-страничном докладе британского правительства сообщается, что последствия вторжения Китая на Тайвань для глобальной безопасности могут оказаться еще более серьезными, чем война в Украине. Об этом сообщает Sky News.

Британский премьер Риши Сунак в этой связи заявил, что война в Украине вместе с китайской агрессией на Тайване угрожают сформировать мир, который будет определяться такими терминами, как "опасность, хаос и разделение".

Основные оценки доклада, опубликованного в 2021 году, незадолго до масштабного российского вторжения в Украину, не изменились, но теперь представители Великобритании описываются все это в более жестких терминах.

Коммунистическую партию Китая Сунак назвал "вызовом, формирующим эпоху", тогда как прежде это был только "системный вызов".

"Российское незаконное вторжение в Украину, использования поставок энергоносителей и продовольствия в качестве оружия, безответственная ядерная риторика, в сочетании с более агрессивной позицией Китая в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, угрожают сформировать мир, который будет определяться такими словами как опасность, разруха и разделение — глобальный миропорядок, благоприятствующий авторитаризму", — написал он в предисловии к докладу.

Из-за растущих угроз Сунак анонсировал, что в течение следующих двух лет расходы на ядерные силы Великобритании и флот подлодок увеличатся на дополнительные 3 млрд фунтов стерлингов (3,4 млрд евро). На запасы боеприпасов выделят еще 1,9 млрд (2,15 млрд евро).

Лондон планирует увеличить оборонный бюджет до 2,5% своего ВВП.

Представители Великобритании дают неутешительный прогноз относительно международного положения с безопасностью на ближайшие несколько лет.

"Угрозы государству возрастут, они будут разными по всей Европе и за ее пределами. Риск эскалации сейчас выше, чем в любое время за прошедшие несколько десятилетий", — говорится в докладе, где также отмечается, что разрабатывается, тестируется и адаптируется все большее разнообразных систем вооружений.

Напомним, что Китай спустил на воду два новейших эсминца Type 052D. Корабли относятся к четвертому поколению эсминцев ВМС НОАК.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ обещают "победить" весь западный мир, а "Украину обезоружили за 2-3 дня, когда захватили Гостомель". 13 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что российские войска воюют в Украине с НАТО.