Украина использует в несколько раз больше снарядов, чем может производить ЕС, — Bloomberg

Журналисты пишут, что план закупок боеприпасов для Украины может быть подписан на следующей неделе, если удастся решить вопрос с наращиванием производственных мощностей.

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В Евросоюзе собираются подписать совместный план закупок боеприпасов для Украины уже на следующей неделе, однако вопрос, как обеспечить Киев необходимыми ему в этом году 155-мм снарядами, пока зашел в тупик. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Источники издания передают, что Европейский Союз изо всех сил пытается найти способ удовлетворить неотложные потребности Украины в боеприпасах, хотя государства-члены уже достигли политического согласия о поддержке Киева дополнительными снарядами.

Представители украинской власти заявили, что в 2023 году Вооруженным силам Украины понадобится около 1 млн патронов. Эстония подсчитала, что такой объем обойдется в сумму около 4 миллиардов евро. Именно Эстония стала первой страной, которая выдвинула этот вопрос на обсуждение месяц назад, предложив срочно профинансировать наращивание производственных мощностей, чтобы обеспечить необходимые поставки боеприпасов в этом году.

По расчетам ЕС, ВСУ используют в среднем от 60 тысяч до 210 тысяч снарядов в месяц. При этом европейская оборонная промышленность может производить около 25 тысяч снарядов за тот же период.

В настоящее время в ЕС насчитывается около 15 производителей 155-мм снарядов, расположенных в 11 странах, и пока нет точной оценки того, насколько отрасль может увеличить мощности в течение следующих нескольких месяцев, сообщает собеседник агентства.

В марте министры обороны стран ЕС поддержали предложение главы ЕС по внешней политике Жозепа Борреля использовать 1 миллиард евро (1,1 миллиарда долларов) из Европейского фонда мира для немедленной поставки Украине боеприпасов из существующих запасов. По предложению Боррелля, еще 1 миллиард евро может быть использован для совместной закупки снарядов, а любые дополнительные средства должны быть согласованы государствами-членами.

По словам источника издания, страны ЕС еще не сообщили, какое финансирование они готовы выделить в этом году на покупку боеприпасов и как эти средства будут структурированы. Также он высказал опасения, что переговорам по этому вопросу не достает срочности.

Ряд стран ЕС хочет видеть размер финансирования, пропорциональный размеру экономики отдельного государства, в то время как иные высказались о том, что взносы должны быть добровольными.

Ожидается, политическое решение для государств-членов ЕС по согласованию числа боеприпасов для Украины станет главным вопросом во время встречи министров иностранных дел и обороны на следующей неделе, накануне саммита лидеров в Брюсселе.

Напомним, 8 марта Литва призвала ЕС активизировать усилия по совместной закупке дополнительных 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины.

В тот же день стало известно, что министры обороны стран ЕС одобрили новый пакет военной помощи Украине. Сумму в 2 миллиарда евро разделят на две части — первая пойдет на предоставление вооружений из оставшихся запасов, а вторая — на новые оборонные заказы