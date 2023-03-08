Миллиарды на боеприпасы: послы стран ЕС одобрили транш военной помощи Украине

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сумму разделят на две части — первая пойдет на предоставление вооружений из оставшихся запасов, а вторая — на новые оборонные заказы. Переговоры о производстве ведут с 15 европейскими фирмами.

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Послы стран Европейского союза 8 марта одобрили выделение 2 миллиардов евро в Европейский фонд мира. Об этом сообщило в Twitter представительство Швеции в Евросовете.

Решение посылает четкий сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров, говорится в сообщении.

[ + – ] Віделенніе деньги потратят на увеличение производства и поставок боеприпасов ВСУ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что деньги выделили для фонда, из которого финансируются поставки вооружений для украинской армии.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 8 марта на неформальном саммите министров обороны стран ЕС в Стокгольме сказал о готовности выделить 2 миллиарда евро на увеличение производства и поставок боеприпасов в Украину.

"Нам нужно доставлять больше и быстрее", — добавил он.

Предварительно согласованные 2 миллиарда евро позволят государствам-членам предоставить боеприпасов на 1 миллиард из оставшихся запасов и разместить заказы на 1 миллиард евро, продолжил Боррель.

"Как только мы определим общую сумму, это будут переговоры между 15 европейскими фирмами, которые могут производить вооружения. Надеюсь, что к концу марта мы договоримся", — заключил евродипломат.

Напомним, что в Белом доме 8 марта заявили о необходимости продолжения поддержки Украины в войне с российским агрессором, иначе может пролиться американская кровь. По словам координатора Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джона Кирби, большая война повлияла на граждан США увеличением цен на бензин.

Польша ранее согласилась запустить сервисный центр для ремонта и обслуживания отправляемых в Украину танков, в том числе Leopard.

По данным канала Sky News, Тегеран с января 2023 года тайно поставил Москве миллионы патронов и сотни тысяч снарядов — через Каспийское море перевезли 200 контейнеров с вооружением.