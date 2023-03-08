Мільярди на боєприпаси: посли країн ЄС схвалили транш військової допомоги Україні

За словами голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, суму поділять на дві частини — перша піде на надання озброєнь із запасів, а друга — на нові оборонні замовлення. Переговори про виробництво ведуть із 15 європейськими фірмами.

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Посли країн Європейського союзу 8 березня схвалили виділення 2 мільярдів євро до Європейського фонду світу. Про це повідомило у Twitter представництво Швеції в Єврораді.

Рішення надсилає чіткий сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів, йдеться у повідомленні.

[ + – ] Виділені гроші витратять на збільшення виробництва та постачання боєприпасів ЗСУ

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак нагадав, що гроші виділили для фонду, з якого фінансуються постачання озброєнь для української армії.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель 8 березня на неформальному саміті міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі сказав про готовність виділити 2 мільярди євро на збільшення виробництва та постачання боєприпасів в Україну.

"Нам потрібно доставляти більше та швидше", — додав він.

Попередньо узгоджені 2 мільярди євро дозволять державам-членам надати боєприпасів на 1 мільярд із запасів, що залишилися, і розмістити замовлення на 1 мільярд євро, продовжив Боррель.

"Щойно ми визначимо загальну суму, це будуть переговори між 15 європейськими фірмами, які можуть виробляти озброєння. Сподіваюся, що до кінця березня ми домовимося", — підсумував євродипломат.

Нагадаємо, що у Білому домі 8 березня заявили про необхідність продовження підтримки України у війні з російським агресором, інакше може пролитися американська кров. За словами координатора Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій при Білому домі Джона Кірбі, велика війна вплинула на громадян США збільшенням цін на бензин.

Польща раніше погодилася запустити сервісний центр для ремонту та обслуговування танків, що відправляються в Україну, зокрема Leopard.

За даними каналу Sky News, Тегеран із січня 2023 року таємно поставив Москві мільйони набоїв та сотні тисяч снарядів — через Каспійське море перевезли 200 контейнерів із озброєнням.