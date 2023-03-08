"Відмінний результат ЗСУ": посол України відреагував на постачання в РФ іранської зброї

Вадим Пристайко зазначив, що Росія зіткнулася з великими проблемами через брак боєприпасів і тому змушена звертатися за допомогою до "коаліції слабких країн".

Related video

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко прокоментував інформацію про те, що Іран відправив у Росію велику партію боєприпасів. За його словами, якщо "друга армія світу" потребує військової допомоги з боку Ірану, то це заслуга українських збройних сил. Про це пишуть журналісти британського телеканалу Sky News у матеріалі, присвяченому таємній військовій угоді Тегерана та Москви.

За словами українського дипломата, Збройні сили РФ опинилися в ситуації, коли через брак боєприпасів доводиться звертатися до "коаліції слабких країн". Це означає, що Росія зіткнулася з великими труднощами на полі бою, витрачаючи у величезній кількості власні запаси боєприпасів.

"У них, нібито другої за величиною армії у світі, закінчуються ресурси, що є відмінним результатом Збройних Сил України", – наголосив Пристайко.

Дипломат також зазначив, що введені Заходом санкції заважають військовій промисловості РФ налагодити випуск достатньої кількості боєприпасів, необхідних для підтримки високих темпів бойових дій. Водночас, щоб закрити логістичні шляхи, по яких Москва поповнює свій арсенал озброєнь, потрібна додаткова робота.

"Нам, як і раніше, потрібно активно переслідувати іранців та решту з цих режимів, щоб зупинити постачання у Росію для підживлення війни", — резюмував дипломат.

Секретні постачання Ірану

Журналісти Sky News, спираючись на відомості представників спецслужб, стверджують, що із січня цього року Іран таємно поставив в РФ мільйони набоїв і сотні тисяч снарядів. Джерело повідомило, що в РФ через Каспійське море було перевезено 200 транспортних контейнерів з озброєнням.

Про це стало відомо після того, як в акваторію Каспійського моря вийшли одразу два транспортні судна під російськими прапорами. Швидше за все, йдеться про вантажні кораблі Musa Jalil і Begey — перший вийшов з іранського порту 10 січня, другий з'явився в морі 12 січня.

[ + – ] Передбачуваний маршрут суден у Каспійському морі

Джерело уточнило, що загалом до Росії прибули майже 100 млн патронів 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм і 14,5 мм калібрів, 300 тис. різних снарядів і приблизно 10 тис. бронежилетів і шоломів.

[ + – ] Місцезнаходження двох кораблів на супутникових знімках

Нагадаємо, за інформацією каналу Fox News, Росія та Іран уклали угоду щодо постачання збагаченого урану в межах Спільного всеосяжного плану дій 2015 року. І хоча Москва не зацікавлена в тому, щоб Тегеран отримав ядерну зброю, вона потребує іранської зброї, щоб продовжувати воєнні дії в Україні.