"Отличный результат ВСУ": посол Украины отреагировал на поставки в РФ иранского оружия

Вадим Пристайко отметил, что Россия столкнулась с большими проблемами из-за нехватки боеприпасов и поэтому вынуждена обращаться за помощью к "коалиции слабых стран".

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Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко прокомментировал информацию о том, что Иран отправил в Россию большую партию боеприпасов. По его словам, если "вторая армия мира" нуждается в военной помощи со стороны Ирана, то это заслуга украинских вооруженных сил. Об этом пишут журналисты британского телеканала Sky News в материале, посвященном тайной военной сделке Тегерана и Москвы.

По словам украинского дипломата, Вооруженные силы РФ оказались в ситуации, когда из-за нехватки боеприпасов приходиться обращаться к "коалиции слабых стран". Это значит, что Россия столкнулась с большими трудностями на поле боя, расходуя в огромном количестве собственные запасы боеприпасов.

"У них, якобы второй по величине армии в мире, заканчиваются ресурсы, что является отличным результатом Вооруженных Сил Украины", – подчеркнул Пристайко.

Дипломат также отметил, что введенные Западом санкции мешают военной промышленности РФ наладить выпуск достаточного количества боеприпасов, необходимых для поддержания высоких темпов боевых действий. В то же время, чтобы закрыть логистические пути, по которым Москва пополняет свой арсенал вооружений, требуется дополнительная работа.

"Нам по-прежнему нужно активно преследовать иранцев и остальные из этих режимов, чтобы остановить поставки в Россию для подпитки войны", – резюмировал дипломат.

Секретные поставки Ирана

Журналисты Sky News, опираясь на сведения представителей спецслужб, утверждают что с января этого года Иран тайно поставил в РФ миллионы патронов и сотни тысяч снарядов. Источник сообщил, что в РФ через Каспийское море были перевезены 200 транспортных контейнеров с вооружением.

Об этом стало известно после того, как в акваторию Каспийского моря вышли сразу два транспортных судна под российскими флагами. Скорее всего речь идет о грузовых кораблях Musa Jalil и Begey — первый вышел из иранского порта 10 января, второй появился в море 12 января.

[ + – ] Предполагаемый маршрут судов в Каспийском море

Источник уточнил, что в общей сложности в Россию прибыли около 100 млн патронов 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм и 14,5 мм калибров, 300 тыс. различный снарядов и около 10 тыс. бронежилетов и шлемов.

[ + – ] Местонахождение двух кораблей на спутниковых снимках

Напомним, по информации канала Fox News, Россия и Иран заключили сделку относительно поставок обогащенного урана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года. И хотя Москва не заинтересована в том, чтобы Тегеран получил ядерное оружие, но она нуждается в иранском оружии, чтобы продолжать военные действия в Украине.