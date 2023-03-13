Україна використовує у кілька разів більше снарядів, ніж може виробляти ЄС, — Bloomberg

Журналісти пишуть, що план закупівлі боєприпасів для України може бути підписаний наступного тижня, якщо вдасться вирішити питання щодо нарощування виробничих потужностей.

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У Євросоюзі збираються підписати спільний план закупівель боєприпасів для України вже наступного тижня, проте питання, як забезпечити Київ необхідними йому цього року 155-мм снарядами, поки зайшло в глухий кут. Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

Джерела видання передають, що Європейський Союз щосили намагається знайти спосіб задовольнити невідкладні потреби України в боєприпасах, хоча держави-члени вже досягли політичної згоди щодо підтримки Києва додатковими снарядами.

Представники української влади заявили, що у 2023 році Збройним силам України знадобиться близько 1 млн. набоїв. Естонія підрахувала, що такий обсяг коштуватиме близько 4 мільярдів євро. Саме Естонія стала першою країною, яка висунула це питання на обговорення місяць тому, запропонувавши терміново профінансувати нарощування виробничих потужностей, щоб забезпечити цьогорічні поставки боєприпасів.

За розрахунками ЄС, ЗСУ використовують у середньому від 60 тисяч до 210 тисяч снарядів на місяць. При цьому європейська оборонна промисловість може виготовляти близько 25 тисяч снарядів за той же період.

Наразі в ЄС налічується близько 15 виробників 155-мм снарядів, розташованих в 11 країнах, і поки що немає точної оцінки того, наскільки галузь може збільшити потужності протягом наступних кількох місяців, повідомляє співрозмовник агентства.

У березні міністри оборони країн ЄС підтримали пропозицію глави ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля використати 1 мільярд євро (1,1 мільярда доларів) з Європейського фонду світу для негайного постачання Україні боєприпасів із реальних запасів. На пропозицію Боррелля ще 1 мільярд євро може бути використаний для спільної закупівлі снарядів, а будь-які додаткові кошти мають бути узгоджені державами-членами.

За словами джерела видання, країни ЄС ще не повідомили, яке фінансування вони готові виділити на купівлю боєприпасів цього року і як ці кошти будуть структуровані. Також він висловив побоювання, що переговорам із цього питання не вистачає терміновості.

Низка країн ЄС хоче бачити розмір фінансування, пропорційний розміру економіки окремої держави, тоді як інші висловилися про те, що внески мають бути добровільними.

Очікується, що політичне рішення для держав-членів ЄС щодо узгодження кількості боєприпасів для України стане головним питанням під час зустрічі міністрів закордонних справ та оборони наступного тижня, напередодні саміту лідерів у Брюсселі.

Нагадаємо, 8 березня Литва закликала ЄС активізувати зусилля щодо спільної закупівлі додаткових 155-мм артилерійських боєприпасів для України.

У той же день стало відомо, що міністри оборони країн ЄС схвалили новий пакет воєнної допомоги Україні. Суму в 2 мільярди євро розділять на дві частини — перша піде на надання озброєнь із запасів, а друга — на нові оборонні замовлення