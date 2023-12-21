Вера в победу и жалобы на технику: что показал опрос израильских резервистов, которые воюют с ХАМАС

С начала операции "Железные мечи" на службу было призвано более 300 тысяч резервистов. Израильские бойцы верят в победу, но есть нарекания на жалование и на состояние боевой техники.

По данным ЦАХАЛа, с начала операции "Железные мечи" на службу было призвано более 300 тысяч резервистов. В их число входит одна бронетанковая дивизия резерва для южного сектора и множество других сил для театра военных действий в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан) и Северного командования. Резервные формирования являются полноправными партнерами в борьбе на рубеже маневренных сил на юге и в обороне Северного командования против "Хезболлы".

Фокус перевел статью Ронена Ицика на сайте Israel Defense о том, какие настроения владеют сегодня 300-тысячной армией израильских резервистов.

Последней кампанией, в которой были задействованы тысячи резервистов, стала Вторая ливанская война 2006 года. Война длилась 34 дня, и в ее конце резервисты устроили масштабные протесты по поводу компетентности сил, готовности техники и аварийных складов.

В этот раз некоторые также считают, что готовность резервистов не соответствовала требуемому уровню, хотя за последнее десятилетие эти подразделения были оснащены и подготовлены к различным сценариям как на северной, так и на южной арене.

В начале войны верхушка оборонного ведомства заявила, что эта кампания, в отличие от предыдущих, будет долгой. Сейчас идет третий месяц войны, для которой были набраны тысячи резервистов, многие из которых отправились на фронт еще до получения официального вызова из своей части.

В этот раз некоторые комментаторы также считают, что готовность резервистов не соответствовала требуемому уровню Фото: Sky News

Формирование резерва – необходимое условие для продолжения войны, тем более что это длительная операция на многих театрах. Резервные подразделения участвуют в боевых группах фронта и являются передышкой для продолжения наступательных и оборонительных действий при стабилизации ситуации на других театрах.

Учитывая важность системы резерва в целом и для этой войны в частности, в начале второго месяца наземных маневров в Газе мы приступили к исследованию. Это было сделано для того, чтобы изучить готовность и желание резервистов продолжать воевать в ближайшие месяцы.

Исследование проводилось на основе интернет-анкеты, которая распространялась в социальных сетях. В исследовании приняли участие 732 резервиста, 98% из которых были призваны в ходе текущей кампании. Сбор данных занял шесть дней, после чего была проведена статистическая обработка для изучения корреляций, эффектов и переменных, имеющих отношение к данной системе.

Состав участников исследования: средний возраст: 32 года, средний стаж службы в резерве 7 лет. Звание: 65% рядовых, 24% офицеров, 11% прочих. Положение в резерве: 63% бойцов, 22% сторонников боевых действий, 11% тыловиков и 4% прочих.

Районы проживания: центральная часть Израиля – 30%; периферийные районы, близкие к центру — 39%; периферийные районы, удаленные от центра – 23%; приграничные населенные пункты – 8%. Невоенные профессии: 69% – работающие, 15% – самозанятые, 13% – студенты, 3% – безработные / другие.

Основные выводы

В ходе исследования были сделаны выводы относительно настроений в ЦАХАЛ. 75% считают, что нынешняя война приведет к поражению ХАМАСа в секторе Газа; 63% полагают, что война не может быть выиграна без возвращения всех заложников.

44% считают, что в ходе нынешней войны угроза со стороны "Хезболлы" на северной границе будет устранена. 69% готовы продолжать службу на войне, даже если она продлится еще шесть месяцев.

44% считают, что в ходе нынешней войны угроза со стороны Хезболлы на северной границе будет устранена. 69 % готовы продолжать службу на войне, даже если она продлится еще шесть месяцев Фото: Википедия

Оказывается, что в способность справиться с "Хезболлой" больше верят участники боевых действий, чем небоевой персонал. Бойцы также видят четкую связь между качеством боевой техники и способностью справиться с "Хезболлой". Исследование показывает высокую корреляцию между уверенностью в достижении решающей победы на южной арене и потенциальными оперативными достижениями на севере.

Эти выводы свидетельствуют о высокой готовности резервистов к длительной службе в текущей войне, высоком уровне веры в способность выиграть войну, а также о понимании того, что успех на южной арене напрямую отражает шансы на успех на северной арене.

Очевидно, что цели войны правильно отражены среди резервистов – присутствует баланс между поражением ХАМАСа и возвращением заложников; резервисты верят в способность добиться этих успехов и, что еще важнее, идентифицируют себя с ними.

Важность государственного финансирования

Вопросы, которые всегда волновали резервистов, – это финансовые аспекты и стабильность в семье. Опрос показал, что только 25% резервистов высоко удовлетворены финансовым вознаграждением от государства, 30% выразили удовлетворение на среднем уровне, а более 40% не удовлетворены им. Эти данные были схожи среди трех сегментированных страт: студенты, служащие и самозанятые.

Важно отметить, что исследование выявило высокую корреляцию между желанием продолжать службу в резерве и удовлетворенностью финансированием со стороны правительства. При этом резервисты демонстрируют низкий уровень обеспокоенности в контексте стабильности семьи; похоже, что у резервистов есть четкая семейная сплоченность, не считая финансовых проблем и неопределенности.

В ходе опроса резервисты отметили, что наличие и качество боевого снаряжения и состояние складов находятся на среднем уровне готовности Фото: IDF

В ходе опроса резервисты отметили, что наличие и качество боевого снаряжения и состояние складов находятся на среднем уровне готовности. 30% выразили высокую степень удовлетворенности качеством снаряжения, а 40% – низкую. Существует явный разрыв между офицерами и лицами, не являющимися офицерами, в отношении восприятия уровня готовности, причем последние считают уровень готовности более высоким.

Что касается морального духа, то 81% участников исследования отметили высокий или очень высокий уровень морального духа в своих подразделениях. Чем ближе резервисты живут к периферийным районам Израиля, тем выше боевой дух и уверенность в достижении победы. Переменная качества снаряжения, как выяснилось, имеет здесь меньшее влияние.

Анализ ответов на открытые вопросы подтвердил количественные выводы и придал им более четкие рамки. Стоит подчеркнуть, что уровень идентификации участников с возможностью победить ХАМАС и необходимостью вернуть заложников активно обсуждался среди резервистов, особенно в контексте выполнимых задач.

Вопрос социального единства и сплоченности также поднимался часто и в положительном ключе. Однако резервисты критиковали политический и медийный дискурс, особенно при обсуждении вопросов, которые не способствовали боевым действиям.

Вера в себя

В заключение следует отметить, что в конце второго месяца "Железных мечей" большинство резервистов выразили большую уверенность в способности достичь целей войны и, как следствие, готовность продолжать службу на ней в течение длительного времени.

Этот аспект имеет большое значение для оперативной способности ЦАХАЛа продолжать военные действия, даже если потребуется перейти к наступлениям на дополнительных аренах; это также важный стратегический момент, который отражает терпеливость израильского общества.

Большинство резервистов выразили большую уверенность в способности достичь целей войны Фото: NBC News

Стоит подчеркнуть, что в свете удлинения сроков кампании необходимо улучшить ситуацию в двух областях: качество техники и финансовые меры.

Что касается оборудования, ЦАХАЛ должен активизировать усилия по материально-техническому обеспечению, чтобы сохранить высокую эффективность оружия и улучшить его качество – это переменная, которая влияет на уверенность бойцов в возможности одержать решительную победу в войне.

Кроме того, требуется более четкий ответ на финансовые потребности резервистов. Можно предположить, что со временем этот вопрос встанет еще острее.