Выстрел на 70 км: гаубица M109 Paladin установила рекорд по дальности стрельбы

Стрельба велась экспериментальным боеприпасом XM1155-SC, который разрабатывается компанией BAE Systems. При этом дальность его полета сравнима с ракетами M31 GMLRS.

Американская самоходная артиллерийская установка (САУ) M109 Paladin недавно установила рекорд по дальности стрельбы, выпустив снаряд XM1155-SC на 71 км. О том, как удалось оружейникам добиться таких результатов рассказали 16 декабря обозреватели Meta Defence.

Эксперты отмечают, что западная артиллерия в течение нескольких лет совершила огромный скачок в повышении эффективности и производительности своих систем. Определенный вклад в это внес и опыт боевых действий в Украине, где артиллерийские системы играют важнейшую роль на полях сражений для обеих противоборствующих сторон.

В связи с этим эксперты отметили четыре ключевых пункта, которые описывают достижения западных оружейников в области артиллерии.

Удлинение ствола артиллерийского орудия

Прежде всего эксперты отмечают программу армии США ERCA, в рамках которой решаются задачи по увеличению дальности стрельбы. В частности военные инженеры решили установить на САУ M109A7 удлиненный ствол длиной в 58 калибров, что позволяет вести стрельбу на большие расстояния.

Однако в процессе испытаний выяснилось, что такое решение привело к повышенному износу артиллерийского орудия. В контексте военных действий в Украине, данное решение оказалось не совсем удачным поскольку помимо самих характеристик важно, чтобы артиллерийские системы были надежными и могли поддерживать интенсивные действия в течение длительного времени.

Управляемые снаряды увеличенной дальности

Для увеличения дальности артсистем оружейники создают новые боеприпасы, которые оснащены дополнительной реактивной двигательной установкой. Данное решение в совокупности с GPS-инерциальной системой наведения позволяет вести огонь на больших дистанциях, сохраняя высокую точность стрельбы.

Это решение реализовано в нескольких снарядах, таких как Excalibur от BAe, Vulcano от Leonardo, а также Katana от Nexter.

Принципы применения снарядов XM1155

В случае с последним установленным рекордом речь идет о боеприпасе XM1155-SC от компании BAE Systems. О детальных характеристиках снаряда пока не сообщается, однако известно, что снаряд является подкалиберным и имеет меньший диаметр. Хвостовая часть боеприпаса выполнена в цилиндрической форме, где размещены Х-образные рули. Предполагается, что в донной части корпуса расположен двигатель для дополнительного разгона, при этом скорость полета может превышать скорость звука, что сокращает время подлета до цели.

Однако данный вид боеприпасов, отмечают эксперты, значительно более сложны и трудоемки в производстве, и соответственно гораздо дороже традиционных снарядов — один заряд может достигать 100 тыс. долларов. В то же время, при достижении высокой точности, количество используемых снарядов может быть сокращено для достижения пропорционального эффекта. Иными словами, для поражения цели потребуется гораздо меньше боеприпасов, чем в случае применения традиционных снарядов.

Ранее сообщалось, что BAE Systems в сотрудничестве с немецкой Rheinmetall модернизировали самоходку M109A7. Новая установка с орудием в 52 калибра успешно прошла испытания.