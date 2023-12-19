Не долетел до фортификаций ВС РФ: на пляже под Севастополем отыскали обломки БПЛА (фото)

Беспилотник неизвестного происхождения вынесло на берег неподалеку от аэродрома "Бельбек" и береговых укреплений ВС РФ, свидетельствуют сообщения в соцсети.

19 декабря на пляже возле оккупированного россиянами Севастополя в Крыму местные жители обнаружили обломки неизвестного беспилотника. Беспилотник почти сохранил корпус, но имеет поврежденные крылья. Об инциденте рассказали 19 декабря в российском Telegram-канале "ЧП Севастополь".

В заметке, которая появилась около 16 час. 19 декабря, указано, что событие произошло на пляже Любимовка. На видео с места событий можно увидеть, что БПЛА неизвестного происхождения потерял крылья и хвост, но сохранил часть корпуса и компоненты внутри.

На сегодня не известно, когда именно записано видео и точные координаты места съемки. На Google maps можно увидеть, что Любимовка — северный микрорайон Севастополя.

Пляж в Любимовке под Севастополем Фото: Google Maps

В 1 км от пляжа в Любимовке находится 30-я береговая бронебашенная батарея, свидетельствуют отметки на онлайн-карте объектов ВС РФ в Крыму от портала "Радио Свобода". Севернее этой точки — аэродром "Бельбек". Южнее — военные объекты ВС РФ в Севастополе. Также можно увидеть, что в данной местности уже раздавались взрывы в результате атак неизвестных беспилотников.

Что расположено возле Любимовки под Севастополем Фото: Радіо Свобода

30 бронебашенная батарея — фортификационное сооружение времен СССР, которое называют самым мощным укреплением Крыма для защиты от атак с четырех направлений. Сооружение долгое время было законсервировано, но оно до сих пор функционирует, говорится на портале "Радио Свобода".

Взрывы в Крыму — детали

Отметим, 19 декабря российские власти не сообщали об атаке БПЛА на Крым: только подтверждали работу ПВО в Брянской области. Между тем 14 декабря оккупанты сообщали о громких звуках, а небе над Севастополем заметили военный вертолет. В начале декабря тревожно было в Феодосии — там загорелась нефтебаза. В ГУР Минобороны, что таким способом происходит постепенная демилитаризация полуострова.

Кроме того, OSINT-аналитики выяснили, что на восточном побережье Крыма россияне возвели тайную базу, где держат вертолеты. Воздушные суда перебазировались туда после того, как ракеты ATACMS достали по стоянкам в Бердянске и Луганске.

Напоминаем, бойцы ВСУ показали кадры уничтожения российской САУ под Крынками на Херсонщине. Между тем в Запорожской области военные Сил обороны отбили атаку роя дронов ВС РФ.