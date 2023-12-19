США так и не подобрали систему активной защиты для бронемашин Stryker: в чем сложности

В качестве кандидатов выступали система StrikeShield от компании Rheinmetall и система Iron Curtain — разработка компании Artis. И хотя последняя в целом могла бы подойти, на ее доводку нужно слишком много времени и денег.

Исполнительный директор программы наземных боевых систем генерал Гленн Дин заявил, что армия США до сих пор не имеет жизнеспособной системы активной защиты (APS) для своих боевых бронированных машин Stryker, несмотря на недавнюю попытку интегрировать очередной образец. Об этом 19 декабря сообщили в Defence Post.

По его словам, армейцы искали приемлемое решение, которое могло бы подойти для бронемашины с учетом ее веса, размеров и мощности. Однако после многих лет поисков армия так и не нашла подходящего варианта.

"Мы не смогли найти техническое решение, подходящее для Stryker. Хотя мы продолжаем следить за тем, что может предложить коммерческий рынок и над чем работают наши партнеры в Командовании по развитию боевых возможностей армии", — сказал Дин.

В качестве одного из вариантов была предложена система от компании Rheinmetall и ее американского партнера Unified Business Technologies под названием StrikeShield. Разработчики утверждали, что данная APS обеспечивает самое быстрое время реакции во время нападения, защищая машины от ракет, нейтрализуя их до того, как они попадут в цель.

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Но с данной защитой получилась заминка, а представители UBT впоследствии заявили, что их команда так и не получила официальных результатов испытаний и поэтому воздержится от комментариев до тех пор, пока результаты не будут официально опубликованы.

Еще одним вариантом была разработка компании Artis и ее система Iron Curtain, однако армейское руководство заявило, что, хотя концепция системы в целом работает, на ее доводку потребуется слишком много времени и денег.

В конечном итоге компания остановила свой выбор на двух системах израильских фирм: это системы активной защиты Rafael Trophy APS, которыми оснащают танки M1A2 Abrams в рамках модернизации System Enhancement Package версии 3 (SEPv3) и системы Iron Fist Light Decoupled компании Elbit Systems для машины Bradley. Однако Дин подтвердил, что денег для дальнейшего приобретения Elbit APS по-прежнему нет.

Ранее сообщалось, что в Минобороны Великобритании после тщательной оценки признали систему активной защиты Trophy незаменимым дополнением для защиты основных боевых танков Challenger 3. По информации издания Defensa, в ходе испытаний комплекс продемонстрировал свою эффективность, перехватив более 90% угроз.