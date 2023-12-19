"Надо учиться у противника": в "Азове" рассказали о тактике ВС РФ на фронте (видео)

Сейчас позиционной войны нет, на всех направлениях проводятся наступательные действия, рассказал начальник штаба бригады Богдан Кротевич.

Защитник Мариуполя, начальник штаба бригады "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации постоянно проводят наступательные действия. Об этом он сообщил в интервью "Телевидению Торонто".

Он отметил, что сейчас позиционной войны нет, поскольку на всех направлениях проводятся наступательные действия.

"Россия проводит наступательные действия постоянно. Мы провели наступательную операцию, заняли позиции и противник бросает все резервы, чтобы отбить эти позиции", — сказал Богдан Кротевич.

Украинские бойцы считали, что враг использовал все свои резервы, и им нужно некоторое время для их восстановления. Однако через неделю-две противник начинает массово наступать — на одну позицию могут бросить 30 человек. По словам Кротевича, взвод на одну позицию — это очень много.

Он отметил, что для оккупантов приоритетно наступать на любом направлении, им все равно, что захватить — Бахмут, Авдеевку или другой город. Сегодня наступательные действия враг проводит на Лимано-Креминском направлении. Бойцы думали, что враг задействовал все резервы на Авдеевском направлении, однако нет.

"Это правильно. Это то, чему надо учиться у противника. Надо бить там, где тебя не ожидают", — заявил он.

"Тавр" добавил, что сегодня это может быть Лиманское направление, послезавтра Марьинское, а еще через какое-то время враг может пойти в наступление со стороны Беларуси. Украинцам нужно этому учиться, необходимо бить там, где противник не ожидает.

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Напомним, 18 декабря военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщил, что российские военные использовали украинских пленных как "живой щит", как нацисты прикрывались пленными во время атак во Второй мировой войне. По словам эксперта, враг неоднократно расстреливал безоружных украинских военных.

19 декабря командир одного из подразделений ВСУ с Купянского направления Денис Ярославский рассказал, что оккупанты получили приказ взять Синьковку на Купянском направлении до Нового года. Враг бросает на штурм позиций ВСУ бывших наемников ЧВК "Вагнер" и бойцов "Шторм Z".