Готов поддержать: Зеленский рассказал, когда в Украине могут снизить мобилизационный возраст (видео)
По мнению президента, учитывая сегодняшнюю ситуацию, вопрос о снижении моилизационного возраста остается актуальным.
Президент ответил, поддержит ли возможную мобилизацию женщин и снижение призывного возраста. Об этом он сказал во время пресс-конференции 19 декабря.
Президент заявил, что не будет подписывать закон об изменениях в процессе мобилизации, если в документе будет пункт о призыве женщин и отметил, что готов поддержать снижение призывного возраста по мобилизации для мужчин — с 27 до 25 лет.
"Мобилизация женщин — нет, не подпишу. Относительно 25 лет: если будет аргументировано — а на сегодня вижу, что это необходимо, — то с этим соглашусь", — сказал президент.
Напомним, что Владимир Зеленский во время пресс-конференции выразил уверенность, что политика США в отношении Украины не изменится, даже если президентом станет Дональд Трамп.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал слухи о конфликте с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По словам главы государства, он имеет рабочие отношения с главкомом.