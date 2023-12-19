"Больше, чем до полномасштабного вторжения": РФ нарастила производство ракет, — ГУР (видео)

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что РФ, несмотря на увеличенные темпы производства, не может накапливать вооружения, так как постоянно атакует Украину.

Россия изготавливает больше ракет, чем до полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов во время эфира национального телемарафона.

Он заявил, что производство вооружений страны-агрессора зависит от номенклатуры. Так, в плане беспилотников видно, что россияне продвинулись. Также увеличилось ракетное производство.

По его словам, РФ, несмотря на увеличенные темпы производства, не может накапливать вооружения, так как постоянно атакует Украину.

"Да, это больше, чем до полномасштабного вторжения… но все еще крайне недостаточно для пополнения их расходов в результате массированных ракетных ударов против Украины", — сказал Юсов.

По его словам, работа российского оборонно-промышленного комплекса сейчас идет на покрытие расходов типов и видов вооружений, применяемых в войне против Украины. На данный момент в ГУР не могут говорить о накоплении и восстановлении в Российской Федерации того уровня накопления вооружений, который был до полномасштабного вторжения. По крайней мере, по большинству номенклатуры.

Андрей Юсов о производстве вооружений в РФ (смотреть с 15 минуты)

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина уничтожила почти 90% регулярной армии России. По его словам, не совсем корректно говорить о том, что планы Сил обороны провалились, ведь противник ежедневно несет колоссальные потери.