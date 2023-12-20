Уже опробовали на военных объектах РФ: ГУР получило новые беспилотники, — СМИ

По словам журналистов, использование новых БПЛА позволило получить немало важной информации о расположении подразделений ВС РФ.

Главное управление разведки Минобороны Украины получило новые беспилотники, которые уже были опробованы на военных объектах Российской Федерации. Об этом пишет OBOZ.UA со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

По словам источника, новые БПЛА показали себя в работе очень эффективно.

"Была очень эффективная работа, растянутая по времени. Это позволило получить немало интересной и важной информации о расположении подразделений вооруженных сил агрессора, особенно средств ПВО", – сказал представитель украинских спецслужб.

Журналисты заявили, что обратились в ГУР за официальным комментарием, однако там ни подтвердили, ни опровергли эту информацию.

Ранее сообщалось, что БПЛА 19 декабря атаковали Москву. В результате происшествия три аэропорта закрыты. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в округе отражена атака беспилотников. Также Собянин отметил, что по предварительной информации в результате падения дронов разрушений и пострадавших нет. Впрочем, на месте работают экстренные службы.

Позже СМИ сообщили, что аэропорты Москвы и Брянской области дронами атаковали бойцы ГУР. Операция украинской военной разведки, как сообщают журналисты со ссылкой на источники, может еще продолжаться.