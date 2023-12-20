США попросят помощи у Японии, чтобы передать Украине ракеты для ЗРК Patriot, — WP

По словам журналистов, ракеты Patriot не пойдут напрямую в Украину. Япония передать их США, что расширить возможности Вашингтона по поддержке Киева.

Соединенные Штаты собираются обратиться за помощью к Японии, чтобы передать Украине дополнительные ракеты к ЗРК Patriot. Об этом пишет издание Washington Post.

По словам журналистов, ожидается, что на этой неделе Япония официально оформит изменение в политике экспорта, которое позволит передать несколько десятков ракет Patriot в Соединенные Штаты. Такой шаг даст возможность Вашингтону передать больше средств противовоздушной обороны Украине.

Издание пишет, что в инициативе Япония не будет прямо упоминать систему Patriot, однако документ будет отвечать ключевому запросу администрации президента США Джо Байдена. Отмечается, что Япония производит ракеты для Patriot по лицензии Raytheon.

Отмечается, что Байден поднял этот вопрос перед премьер-министром Фумио Кисидой в Кэмп-Дэвиде еще в августе. Япония, обеспокоенная тем, что вторжение России может побудить Китай предпринять аналогичные действия против Тайваня, поддерживает Украину.

В материале говорится, что ракеты Patriot не пойдут напрямую в Украину. Токио еще не представил график, но решение по некоторым цифрам ожидается "относительно скоро". Речь идет о ракетах PAC-2 и PAC-3.

"Первые предназначены для уничтожения некоторых типов баллистических ракет путем взрыва поблизости, а вторые представляют собой боеприпасы прямого поражения, которые нацелены непосредственно на ракеты и самолеты и обладают большей взрывной силой", — сказано в материале.

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