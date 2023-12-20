"Рушатся империи": эксперт рассказал, как санкции постепенно разрушают Россию

По словам политолога Олега Лисного, сейчас так называемые сторонники Путина постепенно теряют свое состояние, что может ускорить процесс экономического развала РФ.

Вопреки утверждениям пропагандистов из Кремля, в России наблюдается значительный экономический кризис. Недавно яйца стали дефицитным продуктом для россиян, и планируется их импорт из Турции и Ирана. Кроме того, принимаются новые санкции против компаний и представителей страны-агрессора. Об этом сообщил политолог Олег Лисный в комментарии изданию "24 Канал".

Эти события выстраиваются в последовательную цепь, которая может привести к полному разрушению экономической стабильности в России. В настоящее время сторонники Путина постепенно лишаются своего материального благополучия.

По словам Лисного, неделю назад в Белгородской области России были введены ограничения на продажу яиц, ограничив количество до двадцати штук на одного человека. В то время как в Кремле утверждают, что "все идет по плану", с 1 января 2024 года планируется импортировать яйца из Турции и Ирана для компенсации дефицита.

"Такие ситуации я называю "черными лебедями". Где тонко – там и рвется. Кур надо кормить, своих кормов не хватило. Царю пришлось "челобитную" подавать. На таких ситуациях и рушатся империи. Вспомним восстания в России – там не идеи были: или сигареты подорожали, или водку не завезли. Здесь можем заменить любой продукт", – отметил политолог.

Кроме того, играет роль и тот факт, что постепенно внедряются санкции, которые строятся пошагово, поражая определенные категории, с целью нанести окончательный удар. Недавно Евросоюз ввел 12-й пакет санкций против России, начиная с 1 января 2024 года. В рамках этих мер был расширен запрет на транзит всех товаров, используемых на поле боя, под запретом оказались российские бриллианты, а 147 физических и юридических лиц подверглись персональным ограничениям.

По словам эксперта, сложно предсказать, какие действия будут предприняты у россиян в ответ на ухудшение экономической ситуации и введение новых санкций. Олег Лисный считает, что в настоящее время отсутствует массовая мотивация к противодействию Путину. Однако страх перед непосредственными последствиями и властью без него может оказывать влияние на отсутствие активных действий со стороны граждан. Политические и социальные динамики в стране могут меняться, и в будущем ситуация может развиваться иначе.

"Они будут сплачиваться возле Путина, но недолго. Такие санкции будут выбивать уверенность в будущем. У них имущество и деньги спрятаны были на Западе. Каждую копеечку можно посчитать и недвижимость. Сейчас у них забирают будущее. Удар за ударом и минимальный сработает как решающий. То есть это работает в перспективе", – объяснил он.

Напомним, что Россия хочет купить за границей более одного миллиарда куриных яиц. Так, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обнулила пошлины на импорт яиц в Россию для сдерживания роста цен с 1 января по 30 июня 2024 года.

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