Франция в 2024 году начнет обучать украинских пилотов на западных истребителях: подробности

В Минобороны Франции заявили, что первые пилоты прибудут на обучение уже в начале следующего года.

Франция в 2024 году начнет тренировать украинских пилотов летать на западных истребителях. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

Сообщается, что еще в мае 2023 года Франция предложила Украине возможность обучать летчиков-истребителей совместно с рядом европейских партнеров.

"Первые пилоты прибудут в начале 2024 года. После первоначальной подготовки, проведенной во Франции, они продолжат обучение на истребительной авиации посредством обучения, проводимого нашими партнерами", — сказано в отчете.

Отметим, что в ведомстве не уточнили, о каких именно истребителях идет речь.

Кроме того, в Минобороны Франции заявили, что страна продолжает обеспечивать обучение украинских солдат, необходимое для использования переданной техники. В первую очередь речь идет об артиллерийских системах Caesar и TRF1, а также бронемашин AMX-10 RC.

"В целом Франция подготовит около 8000 украинских солдат в 2023 году", — отметили в Минобороны страны.

Напомним, что в ВСУ рассказали об обучении украинских летчиков на F-16. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, украинские пилоты проходят подготовку в США, Дании и Великобритании. Есть также другие страны, где обучаются прочие авиационные специалисты.

Также эксперты назвали ключевую проблему эффективного применения F-16 в Украине. По мнению некоторых специалистов, из-за особенностей конструкции истребителя, а именно, размещения воздухозаборника, F-16 будет проблематично эксплуатировать на украинских аэродромах. Однако авиация может быть размещена в соседних с Украиной странах.