РФ атаковала Украину ракетами и Shahed: взрывы прогремели в нескольких областях (фото)

По данным командования, защитникам неба удалось уничтожить большинство запущенных БПЛА. Дроны запускали с территории оккупированного Крыма.

В ночь на 20 декабря украинские защитники перехватили 18 из 19 запущенных по Украине ударных дронов типа Shahed. Об этом сообщили в пресс-центре Воздушных сил ВСУ.

По данным командования, беспилотники запускали из оккупированного Крым — мыс Чауда и Балаклава.

Всего было зафиксировано 19 запусков, дроны были уничтожены в пределах нескольких областей Украины: Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Кроме того, противник атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами с ЗРК С-300 из Белгородской области Российской Федерации в сторону Харьковщины. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Атака на Украину 20 декабря — подробности

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, во время ночной атаки дронов украинская ПВО уничтожила один из "шахедов" в небе над Криворожским районом.

О работе ПВО также сообщала Киевская городская военная администрация. Согласно информации КГВА, это была пятая атака на Киев и вторая подряд.

"Силами и средствами ПВО все вражеские дроны были поражены еще на подлете к Киеву", — говорится в сообщении КГВА.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о минимум двух "прилетах" по "одному из самых пострадавших районов Харькова". Кроме того, по словам градоначальника, удары ВС РФ пришлись также по транспортному депо.

"Ночные ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо, где и так от вражеских обстрелов живого места нет. Это чисто гражданский объект", — рассказал Терехов.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские военные могут запускать беспилотные летательные аппараты типа Shahed-136/131 из фур и машин.