Даже из фуры: Игнат объяснил особенности запуска иранских Shahed по Украине (видео)

Этой ночью ВС РФ запустили БПЛА типа Shahed с трех направлений — Брянской области, Приморско-Ахтарска и Курска. Также враг может атаковать дронами с территории временно оккупированного Крыма, рассказал представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские военные могут запускать беспилотные летательные аппараты типа Shahed-136/131 из фур и машин. Об этом он сообщил во время телемарафона.

Он отметил, что ночью 16 декабря ВС РФ атаковали Украину беспилотниками типа Shahed-136/131, которые летели с трех направлений — Брянской области, Приморско-Ахтарска и Курска. По словам Игната, площадки для запуска дронов не так важны для врага, поскольку они могут быть мобильными.

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"Мы видели, что беспилотники типа Shahed выпускали фактически из фуры, из машины. Это контейнер, он может быть где угодно и осуществить эти пуски", — сказал Юрий Игнат.

Представитель Командования ПС отметил, что враг может запускать ударные дроны с территории временно оккупированного Крыма. В результате российские БПЛА летят на север через Херсонскую и Одесскую области. Оккупанты используют постоянные места запуска, однако маршруты полетов меняются, в частности они могут двигаться на 5-10 километров левее или правее, чтобы обойти украинскую противовоздушную оборону и мобильные огневые группы, которые активно включаются в работу для отражения вражеских воздушных атак.

Напомним, в ночь с 15 на 16 декабря российские военные атаковали Украину с помощью дронов типа Shahed-136/131. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 30 из 31 БПЛА в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областях.

16 декабря представитель командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил, что враг запускает БПЛА, которые не сразу атакуют, а кружат вокруг. По его словам, дроны имеют большой запас хода и двигатель внутреннего сгорания. Кроме этого, в память аппарата враг записывает маршрут движения.