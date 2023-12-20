Контрафактный самолет: в Иране откроют завод по производству украинских Ан-140

Иранская сторона заявила о создании предприятия по производству военно-транспортных самолетов Simorgh. Эксперты отметили, что данная машина фактически является украденной копией украинского Ан-140.

В Иране якобы появился завод по производству самолетов Simorgh, которые фактически являются украденной копией украинского самолета Ан-140. Как заявил 19 декабря председатель Организации гражданской авиации исламской республики Мохаммад Мохаммади-Бахш, выпуск самолетов осуществляется при участии трех ведомств, включая Минобороны Ирана, передает иранское агентство Tin News.

"Производство самолета Simorgh осуществляется при участии министерства путей сообщения, министерства обороны и министерства промышленности Ирана, причем каждое из ведомств выполняет свои конкретные задачи. Сегодня мы можем сказать, что исламская республика имеет собственный авиационный завод", — заявил Мохаммади-Бахша.

Где именно построено предприятие пока неизвестно, однако обозреватели "Милитарного" отметили, что очевидно, это город Исфахан — именно там впервые Simorgh поднялся в воздух в июне 2023 года.

Также известно, что "иранский" военно-транспортный самолет был создан на базе IrAn-140, который является лицензионной модификацией украинского турбовинтового Ан-140. И хотя украинская сторона не давала разрешения на реинжениринг гражданской машины в военный самолет, иранская компания Iran Aircraft Manufacturing Industries (IAMI) провела соответствующие работы. В результате самолет был дополнительно оснащен задней рампой для погрузки крупногабаритных грузов.

Что касается комплектующих, то по мнению экспертов, самолет был создан из авиакомплекта, поставленного ранее Харьковским государственным авиационным производственным предприятием ХДАВП.

Напомним, 10 декабря иранские СМИ сообщили, что Военно-воздушные силы Ирана получили на вооружение отечественные беспилотники Karrar, оснащенные управляемыми ракетами класса "воздух-воздух" Majid.