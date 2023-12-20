"В больнице было бы странно": в ВСУ напомнили, где в Украине раздают повестки (видео)

Представитель командования Сухопутных войск Владимир Фитьо подчеркнул, что в спортзалах можно выдавать повестки, потому что это — общественное место. Однако, по его словам, нужно разрешение владельцев.

В больницах раздавать повестки украинцам было бы странно, а вот в спортзалах можно, если владельцы не против. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"Если бы представителей ТЦК зафиксировали в отделении больницы травматологии и если бы они там раздавали повестки — это было бы странно. А спортзал — это общественное место", — сказал он.

Спикер подчеркнул, что закон четко устанавливает места, где вручать повестки запрещено. В других местах это возможно. Спортзал или тренажерный зал — это заведение, которое предоставляет общественные услуги.

"И если их владельцы не возражают, то представители ТЦК могут провести там мероприятия по оповещению граждан, которые могут подпадать под мобилизацию", — отметил Фитьо.

Повестки в почтовых ящиках и дверях квартир

По словам военного, такие повестки "ни к чему не обязывают". Однако они информируют, что военнообязанному надо явиться в ТЦК.

"Получается, что по каким-то причинам лица, которые должны были ему вручить повестку, его не застали дома. И таким образом этого человека просто проинформировали", — объяснил Фитьо.

Он подтвердил, что украинцы могут проигнорировать такое оповещение, потому что повестку должны вручать лично. Однако если человек не избегает обновления своих данных или мобилизации, он отреагирует и на такую повестку.

Напомним, вручение повесток в общественных местах прокомментировал спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк. Он подчеркнул, что многие военнообязанные не приходят обновлять о себе данные.

19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующий ВСУ и Генштаб предложили мобилизовать еще полмиллиона украинцев. Глава государства отметил, что ждет "больше аргументов".