Поквартирный обход мужчин: что будет, если военнообязанный не откроет дверь ТЦК

Мобилизационный процесс должен непрерывно происходить в стране, в которой идет война. В Полтаве мужчинам по месту жительства будут выдавать повестки с целью уточнения данных, рассказала и.о. городского головы Екатерина Ямщикова.

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В Полтаве работники ТЦК и СП вместе с представителями городского совета вручают повестки военнообязанным по месту жительства. И.о. городского головы Екатерина Ямщикова рассказала в комментарии для "ТСН.ua" об усилении мобилизационных мероприятий.

Она отметила, что было соответствующее обращение о необходимости усиления мобилизационных мероприятий в городе.

"Кто-то говорит об этом процессе, что это непопулярное решение, но я не считаю его таковым. Здесь неуместно включать тему политики. Когда в стране война — это (мобилизация, — ред.) тот процесс, который должен непрерывно происходить", — сказала Екатерина Ямщикова.

По ее словам, поквартирный обход военнообязанных мужчин не является инициативой только городского совета, зато это процесс, который происходит с другими органами. На вопрос журналистов, будут ли полтавчанам, которые не открывают представителям ТЦК, выбивать двери, она заявила, что этого не будет.

"У нас обычный толерантный обход. Там, где открывают — уточняют данные, выдают повестку. Если никто не открывает дверь, если в квартире никого нет, то повестку оставляют в дверях, надеясь на совесть граждан", — пояснила она.

Екатерина Ямщикова добавила, что все действуют в рамках законодательства, идет усиление оповещения. В частности, важно понимать, что повестки выдаются с целью уточнения данных.

Напомним, 17 декабря представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что в Полтаве повестки будут вручать по месту жительства. По его словам, это не свидетельствует об усилении мобилизации.

Ранее адвокат Роман Симутин рассказал, что согласно украинскому законодательству представители органов местного самоуправления и руководители предприятий могут вручать повестки военнообязанным гражданам. Он отметил, что процесс вручения повесток — это не автоматический билет на войну, а актуализация данных украинцев.