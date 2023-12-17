В Полтаве повестки будут вручать по месту жительства, — областное ТЦК

По словам представителя Полтавского ТЦК Романа Истомина, специальных мест для оповещения военнообязанных нет, они не предусмотрены законодательством. Поэтому оповещение может проводиться как по месту жительства, так и в общественных местах.

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Мобилизационные повестки в Полтаве будут вручать по месту жительства. Об этом заявил в эфире "Украинского радио. Полтава" представитель областного ТЦК Роман Истомин.

Он подчеркнул, что такой способ вручения повесток — это не новый способ оповещения военнообязанных и не свидетельствует об усилении мобилизации.

"В таком режиме ТЦК и СП работали с февраля 2022 года", — пояснил Истомин.

Он заверил, что к мобилизации должен быть готов каждый и в случае, когда работник ТЦК вручает потенциальному мобилизованному повестку, тот должен прийти в военкомат, уточнить свои данные. Вручение повестки по месту жительства вовсе не означает, что это так называемая боевая повестка.

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"Да, в случае необходимости военнообязанный может быть призван. Но прежде всего он должен просто прибыть в ТЦК", — отметил спикер.

Кроме того, Истомин заметил, что отныне вместе с сотрудниками ТЦК ходят представители полиции, а доступ в подъезды будут обеспечивать домоуправления.

"Если гражданин нарушает правила воинского учета уже не впервые, то он может быть доставлен принудительно, потому что в ТЦК нет функций принудительной доставки, а у полиции есть. Также наличие полиции сигнализирует гражданам, что мероприятия и действия ТЦК являются абсолютно законными", — пояснил Истомин появление полицейских в составе рейдов.

Он отметил, что таким образом убирается тот фактор, когда граждане усматривают какую-то незаконность в законных действиях.

"Как было раньше? Он (военнообязанный. — Ред.) нарушает правила воинского учета, не является по повестке, его данные передаются в полицию и дальше идут розыскные мероприятия. Теперь розыскных мероприятий можно избежать, потому что вот он (военнообязанный. — Ред.) есть и его не нужно искать", — продолжил Истомин.

И добавил, что специальных мест, в которых работники ТЦК должны проводить оповещение граждан, нет, они не предусмотрены законодательством. Поэтому оповещение может проводиться по месту жительства, а также в общественных местах.

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"Оповещение в общественных местах — это больше вынужденная мера, потому что легче подготовить повестку, прибыть по адресу и там ее вручить. Но не все выполняют правила воинского учета и проживают по тому адресу, который они в последний раз подавали в ТЦК", — отметил спикер.

Он подчеркнул, что военнообязанный должен в течение 7 дней сообщить об изменении адреса проживания, но многие это не делают. Поэтому, по его мнению, и возникла необходимость оповещения в общественных местах, на блокпостах.

"Если говорить о спортзалах, тренажерных залах, они являются ничем иным, как общественным местом, поэтому представители ТЦК абсолютно законно туда заходят и там работают", — отметил Истомин.

Как проходит вручение повестки другими ТЦК

Ранее похожие мероприятия, то есть вручение повесток по месту жительства с заходом работников ТЦК в подъезды, анонсировали в Запорожье.

В последних новостях из Киевской области, в частности в Обуховском районе, отмечается, что повестки начнут вручать на мобильных блокпостах. Об этом сообщает экс-нардеп Игорь Мосийчук. По его словам, военные будут проверять документы, выписывать повестки, а также задерживать нарушителей воинского учета.

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Напомним, в Закарпатской области с 1 декабря ввели проверку документов у граждан. Соответствующее решение будет действовать до завершения военного положения в Украине.

В Одессе ввели дополнительные выплаты мобилизованным жителям города. Каждый одессит, который пойдет воевать в ВСУ, сможет получить 20 тысяч гривен. Похожую доплату предложили и в Киеве.