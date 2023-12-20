"Сеять животный, панический страх": почему снайперы важны на войне

По словам снайпера с позывным "Джон", снайперские выстрелы происходят ниоткуда, поэтому враг пугается и может начать атаковать своих.

Боец с позывным "Джон" ушел на фронт еще в 2014 году. Снайпер рассказал, почему его профессия важна на войне в интервью для АрмияInform.

"Джон" называет себя гуманистом и считает, что убивать себе подобных — это грех. Однако он пошел на защиту для борьбы за родных и близких, за их свободу и свободу. Большая часть работы "Джона" остается за кадром из-за специфики задач.

Военный говорит, что на первом места для снайпера есть знания: умение передвигаться, ориентироваться на местности, маскироваться, выполнять математические расчеты и очень подробно рассчитывать все свои действия. Кроме этого нужно хорошо разбираться в продуктах питания.

"Снайперское снаряжение — это очень дорого. Я работаю с винтовкой в калибре .338 Lapua Magnum, каждый выстрел стоит 5 долларов. Винтовка — 10 тысяч долларов, с обвесом и оптикой — 15 тысяч", — рассказывает снайпер о снаряжении.

Фото: АрміяInform

Он добавляет, что во время выполнения задач вес снаряжения составляет 30-40 кг, из которых 10 кг у снайперской винтовки. Военный также рассказал, что выстрел на расстояние на 1200 метров надо просчитывать с учетом состояния окружающей среды.

"Моя главная задача — не кого-то убить. Чтобы вывести врага из строя, мне достаточно ранить его в любую часть тела: при моих калибрах любое ранение будет тяжелым. Я как заноза в заднице подразделения, которое стоит напротив меня. Враги меня не видят. А когда смерть прилетает из пустоты — это сильное моральное давление на людей. Главная моя задача — посеять панический животный ужас", — объясняет "Джон" о своей задаче.

Напомним, 5 декабря СМИ раскрыли детали рекордного выстрела снайперской пары СБУ.

1 декабря Barrett представил дальнобойную снайперскую винтовку MRADELR.