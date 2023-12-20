Масса живой силы не поможет: ВС РФ не хватает 50% техники для наступления, — обозреватель

Российская армия воюет в Украине "маршевыми батальонами", пояснил военный обозреватель. При этом усиление мобилизации среди россиян ситуацию не изменит, потому что техники все равно не будет хватать.

ВС РФ бросают на штурмы боевые тактические группы (БТГр), которые имеют лишь половину необходимой бронетехники и артиллерии. Благодаря этому, сколько бы живой силы не мобилизовали россияне, потери во время атак будут значительными. В итоге на сегодня на позиции ВСУ идут маршевые батальоны времен Второй мировой войны. О ситуации с российской армией рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко на странице Facebook.

Обозреватель пояснил, что полностью укомплектованная российская БТГр должна иметь определенное количество бронетехники и артиллерии в расчете на определенное количество личного состава. В частности, на 800 человек должно быть 11 танков, 33 боевых бронемашин пехоты, 12 пушек, 12 РСЗО, 6 минометов, 3 системы ПВО, 3 устройства РЭБ. Можно сравнить общее количество российских войск, находящееся на территории Украины, с общим количеством техники. Подсчеты показывают, что ВС РФ имеет лишь половину от необходимого.

Подобная нехватка бронетехники приводит к значительным потерям живой силы, пояснил обозреватель и описал условную ситуацию на поле боя. В частности, предположил, пусть российские офицеры скомандовали роте идти в атаку. Рота — это 100 человек живой силы. На этих сто человек есть один танк и две ББМ (вместо двух танков и шести ББМ). В бронемашины помещаются 20 "везунчиков", тогда как остальные должны штурмовать без защиты и погибают.

"В результате, рота, еще до начала выполнения боевой задачи на месте уже несет потери и значительно большие, чем если бы комплектация техники полностью соответствовала штатной", — написал обозреватель.

На сегодня в Украине воюет около 450 тыс. россиян, пишет Коваленко. При этом такая масса войск имеет:

3 тыс. танков из 6 тыс. необходимых (то есть 50%);

7 тыс. ББМ из 19 тыс. необходимых (почти 40%);

4,7 тыс. орудий из 6,7 тыс. необходимых (70%);

1,1 тыс. РСЗО из 6,7 тыс. необходимых (16%).

Подобная ситуация похожа на события Второй мировой войны: тогда подразделения армии СССР формировались без техники и назывались "маршевыми батальонами". Именно такого типа войска сейчас находятся в Украине, говорится в статье Коваленко, опубликованной на портале "Обозреватель". При этом мобилизация, которая продолжается в РФ, будет только усиливать это сходство. В частности, количество людей будет расти, а количество техники — нет.

Война РФ — детали

Отметим, согласно отчету Генштаба ВСУ по состоянию на утро 20 декабря ВС РФ атаковали на 200-километровом юго-восточном фронте. При этом больше всего атак происходило в районе Авдеевки (35 шт.) и возле Марьинки (13 шт.). Эксперты группы DeepState сообщили, что российские войска сумели продвинуться в районе промзоны Авдеевки и имеют некоторые успехи к северо-востоку от Купянска на Харьковщине.

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин заявил, что не планирует прекращать войну в Украине и стремится добиться целей, озвученных в начале вторжения. Между тем эксперты Минобороны Эстонии уверены, что Россия проиграет, но для этого понадобится три года и 120 млрд евро, потраченных странами НАТО на перевооружение ВСУ.