ВСУ уничтожили САУ "Гиацинт-С" и почти 500 оккупантов на Таврическом направлении, — Тарнавский

По словам командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского, всего было уничтожено 25 единиц военной техники оккупантов, а еще 10 единиц техники врага повреждены.

На Таврическом направлении украинские военные успешно ликвидировали четыре танка, самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт-С" и тринадцать боевых бронированных машин, включая БТР-82. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Кроме того, ВСУ ликвидировали две артиллерийские системы и четыре транспортных средства противника. Общее число уничтоженной военной техники оккупантов составило 25 единиц. Кроме того, еще 10 единиц техники вражеских сил были повреждены.

Тарнавский подчеркнул, что оккупанты увеличили интенсивность артиллерийских обстрелов, однако украинская артиллерия эффективно контраргументирует, предоставляя насильникам из России заслуженное возмездие и успешно устраняя их.

Согласно его высказыванию, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за последние 24 часа российская армия провела пять авиационных ударов, участвовала в 60 боевых столкновениях и осуществила 981 артиллерийский обстрел.

Общие потери РФ в живой силе на этом направлении за минувшие сутки составили 461 человека.

Пост Тарнавского

Напоминаем, в ночь с 12 на 13 декабря ВС РФ атаковали Украину ракетами "Искандер" и С-400. В Офисе президент Зеленского объяснили, что знают, по каким целям бьет враг. Между тем российские хакеры заявили, что вредят украинцам еще и на цифровом фронте: утверждают, взломали систему мобильного оператора "Киевстар".