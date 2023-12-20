"Уничтожено дотла": бойцы ССО скорректировали HIMARS по вражескому "Граду" и складу БК (видео)

Украинские бойцы обнаружили вражескую технику и склад боеприпасов в лесу с помощью беспилотника. После удачного удара в небо поднялся огонь и густой черный дым.

На Южном направлении бойцы Сил Специальных операций ВСУ уничтожили БМ-21 "Град" и склад боеприпасов российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram.

"ССО скорректировали огонь HIMARS по вражескому "Граду" и полевому складу боеприпасов", — говорится в сообщении.

Операторы 73-го морского центра ССО обнаружили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и полевой склад реактивных снарядов. Украинские бойцы скорректировали огонь по вражеским целям с помощью HIMARS.

"В результате огневого поражения склад БК и БМ-21 "Град" противника уничтожен полностью", — отметили в ССО.

Кроме этого, военные опубликовали видео, в котором показали, как обнаружили российскую технику в лесу с помощью беспилотного летательного аппарата. После удачного удара по цели, вражеская машина и склад БК загорелись. После этого произошли повторные взрывы, в результате чего в небо поднялся густой черный дым.

"Идем дальше!" — подчеркнули бойцы ССО.

Напомним, 18 декабря стало известно, что 14-й отдельный полк Вооруженных сил Украины уничтожили станцию РЭБ Р-330Ж "Житель", которая перехватывала дроны и вредила связи, и радиолокационную станцию, которая подсвечивала цели для ЗРК "Бук М2". Кроме этого, противник потерял "Бук".

19 декабря в пресс-службе Государственной пограничной службы заявили, что бойцы обезвредили российские дроны с помощью антидронового ружья. В результате вражеские БПЛА разорвались на куски.