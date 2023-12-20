ВСУ уничтожили редкую бронемашину российских войск с дорогой пушкой, — спикер (видео)

По словам Александра Штупуна, ВС РФ применяют относительно новые вооружения и машины старого образца. Подразделения укомплектованы танками Т-90 наряду с Т-55 или Т-62.

За прошедшие сутки российские войска в Донецкой области потеряли 13 боевых бронированных машин, среди которых была одна боевая система БТР-82 с редкой пушкой. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОСГВ "Таврия" полковник Александр Штупун.

Потери российских войск

За 19 декабря, российские войска потеряли:

4 танка;

САУ 2С5 "Гиацинт";

13 боевых бронированных машин.

"Среди них была достаточно редка машина и дорогая БТР-82. Вернее, там дорогостоящая больше пушка, нежели сама машина", — уточнил полковник.

Российские оккупационные войска применяют, как относительно новые вооружения, так и машины старого образца. По словам, Штупуна, есть подразделения, которые укомплектованы танками Т-90, и наряду с ними действуют Т-55 или Т-62.

"То есть враг бросает все, что у него сейчас есть", — объяснил он.

Активность российских войск в Марьинке

В районе Авдеевки за минувшие сутки в общей сложности были отбиты 35 атак врага, тогда как на Марьинском направлении украинские защитники продолжают удерживать врага в районе Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки, где отражены 13 атак.

Александр Штупун — о потерях российских войск (с 2:44)

Активность российских войск в Запорожской области

В последнее время враг предпринимает активные действия в Запорожской области, в частности районе в Новопрокоповки и Работино. За прошлые сутки на этих направлениях было 12 безуспешных штурмов.

Боеприпасы ВСУ

"Любому военному хочется, чтобы боеприпасов было много, но обходимся тем, что есть. Переформатируем свои задания, работаем с большей эффективностью и точностью", — отметил спикер.

Напомним, что российские войска продвинулись 1,5-2 км в Донецкой области. По словам Александра Штупуна, враг потерял почти 25 тысяч человек погибшими и ранеными за чуть более чем два месяца.

Также сообщалось, что ВС РФ превратили украинский заповедник в полигон. В 2020 году на полуострове Карадай в Херсонской области появился ландшафтный заказник, но после оккупации ВС РФ его сделали стрельбищем.