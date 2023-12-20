Отключение света на Новый год: планируют ли в Минэнерго экономить на праздники (видео)

Меньше двух недель осталось до празднования Нового года и несколько дней — до Рождества, и пока отключение электричества Минэнерго не планирует.

В Украине нет дефицита в энергосистеме. Все блоки, как атомные, так и тепловые, находящиеся в рабочем состоянии, работают бесперебойно. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

Что касается гидрогенерации, то, по словам Гринчук, там также наблюдается стабильная ситуация.

"Отключения пока связаны только с обстрелами в прифронтовых регионах или с непогодой, или с некоторыми технологическими нарушениями", — сказала заместитель министра энергетики.

По ее словам, две недели осталось до празднования Нового года и пока в Украине нет отключений.

"Мы не планируем никаких отключений. Они могут быть в случае масштабных повреждений от российских атак", — добавила она.

Что касается погодных условий, то, как ранее отмечал министр энергетики Герман Галущенко, блэкауты возможны в случае урагана, который недавно бушевал в Одесской области. В случае сильных морозов энергосистема выдержит.

Отключение света в Украине: что известно и к чему готовиться

Отметим, в ноябре-декабре 2022 года в результате массированных российских обстрелов в Украине ввели графики отключений электроэнергии. Благодаря этим отключениям удалось сбалансировать систему и провести ремонтные работы по восстановлению пострадавших элементов.

В то же время, как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отключения электроэнергии возможны в случае, если температура упадет до -10 градусов. Также он рассказал, что энергетические объекты, по возможности, защитили бетонными заграждениями и переместили под землю, чтобы защититься от ударов РФ.

Также Шмыгаль призвал украинцев экономить электричество. По словам премьера, Украина уже вынуждена компенсировать недостаток энергии привлечением аварийной помощи от соседей и импортировать электроэнергию из стран ЕС и Молдовы.

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий также подчеркнул, что в Украине моделируют худший сценарий, возможный этой зимой. В компании предполагают, что энергосистема успешно выдержит нынешние холода.