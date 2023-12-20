Украинские валькирии: женщины рассказали, почему нужно учиться владеть оружием (видео)

По словам женщин, все те, кто умеет обращаться с оружием и постоять за себя — не боятся больше ничего. Они верят в победу Украины, однако цена за нее будет сильно высокой.

Все больше украинских женщин начинают учиться обращаться с оружием самостоятельно. Они уверены, что с таким врагом как Россия этот навык лишним не будет. Об этом говорится в сюжете DW от 29 декабря.

На опубликованных кадрах можно увидеть действия на тренинге по вооруженной самозащите, которые проводятся в Киеве для женщин. Украинки эффективно управляются с ружьем и некоторым другим вооружением.

"Нам нужно этому учиться, потому что у нас очень плохой враг", — говорит одна из девушек.

Украинки изучают на тренингах основы владения оружием, самозащиты, а также, что немаловажно — выживания. Называют они себя "Украинскими валькириями" и намерены продолжать свою деятельность, ведь как говорит одна из них, те женщины, которые могут за себя постоять и умеют пользоваться оружием — не боятся ничего.

"Я чувствую себя сейчас настоящей валькирией. Это сильное чувство, я чувствую себя сильной", — продолжает девушка.

Татьяна Костюк, которая в обычной жизни работает бухгалтером но решила изучить для своей безопасности что-то новое, добавила, что Украина обязательно выиграет эту войну и она это знает. При этом цена за это противостояние будет очень высокой.

Напомним, 18 декабря народный депутат от "Голоса" Инна Совсун заявляла, что в Украине могут начать мобилизовать женщин, если это будет необходимо для обороны. По ее словам, этот вопрос должен решаться из соображений обороны, а сама инициатива должна идти от Верховного Главнокомандующего или Главнокомандующего ВСУ.

19 декабря президент Владимир Зеленский поставил точку в вопросе мобилизации женщин и заявил, что он не подпишет такой документ. В то же время, обсуждать можно вопрос призыва на службу более молодых парней, однако нужна аргументация.