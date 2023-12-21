Компании из Италии, Эстонии, США: СМИ выяснили, кто все еще помогает РФ производить танки

По словам журналистов, с российскими оборонными компаниями сотрудничают фирмы, которые производят запчасти для оптики, станки или занимаются логистическими услугами.

На Западе есть компании, которые, несмотря на санкции, продолжают сотрудничать с Россией. С их помощью оккупанты строят танки для войны против Украины. Об этом пишет издание The Insider.

Италия

По словам журналистов, "Уралвагонзавод" производит для РФ танки Т-90М "Прорыв". На него устанавливают прицел "Сосна-У", который производится "Волгоградским оптико-механическим заводом" (ВОМЗ). ВОМЗ получает станки от фирмы "Финвал", которая, в свою очередь, закупает запчасти у итальянской компании M.T.S.R.L.

Кроме того, как сообщается, ВОМЗ получает станки от "Пумори-северо-запад" из Санкт-Петербурга. Эта компания купила дробеструйную установку производства компании Norblast SRL из Болоньи. Также она закупает фрезерные станки для обработки металла у миланской фирмы Devco SRL.

Эстония

Издание пишет, что компании из стран Балтии часто оказывают логистические и транспортные услуги оборонным подрядчиком из России. Сообщается, что Gold Solution OU и Leolart.com возят из Таллинна итальянские товары для "Пумори-северо-запад", а Alekon OU оказывает складские услуги. Кроме того, Sumar Tools OU поставляет литейные модели и стержневые ящики собственного производства для ООО "Инвест-Станко". Это предприятие находится в Химках.

Германия

Также журналисты пишут, что оборонные предприятия РФ сотрудничают с немецкой компанией WTO Werkzeug-Einrichtungen GmbH. Эта фирма передает в Россию токарные станки. Ее клиентами являются компании "Униматик", "ТД СМС" и "ОТС-Технологии". После того, они передают станки "Уралвагонзаводу" и "Заводу № 9", который занимается производством стволов для танков "Армата", а также Т-72, Т-90.

Сообщается, что фирма Oxapa GmbH из города Йена в ноябре 2022 года поставила заготовки из оптически обработанного стекла ООО "НПК "Макрооптика". Rudi Gebel Gmbh & Co. Kg из Хельмбрехтса поставляет части для сборки силовых полупроводниковых приборов "Протону". Это предприятие снабжает оптоэлектроникой военные предприятия РФ.

Южная Корея

В материале говорится, что компания из Сеула Mabuchi Korea Corporation продает одному из ведущих российских производителей оптико-механических систем "НПК Макрооптика" станки для шлифовки линз, полировочный порошок и другие товары. Компания Seolin Industry Inc. из Сеула снабжает растворами, красками и прочими товарами АО "Элеконд" из Удмуртии. Это предприятие занимается производством и разработкой электролитических конденсаторов.

Япония

Также, как сообщается, "Элеконд" сотрудничает с японскими компаниями Japan Industrial Trading и Kaga Electronics. Правда, "Элеконд" находится только под украинскими санкциями, а потому японские компании, согласно законам, могут с ним торговать.

Сербия

Издание пишет, что фирма Grindex D.O.O. занимается изготовлением высокоточных шлифовальных станков для шлифовки цилиндрических поверхностей. Она продает свою продукцию российским "Униматику", который помогает производить пушки для танков и ООО "Крона". Также с РФ сотрудничала компания из Белграда Virtus Zemun. Еще в январе этого года она поставила четырехвалковую гидравлическую листогибочную машину "Пумори-северо-запад".

Литва

По словам журналистов, Baltic Machinery из Риги занималась поставками "Униматику" уплотнительных колец, муфт и прочих товаров. Правда, сейчас компания ликвидирована.

Латвия

В материале говорится, что литовская UAB Elfanta передает "Униматику" шайбы и заглушки для токарных станков.

Австрия

Издание пишет, что Одним из главных поставщиков предприятия "Униматик" является австрийская фирма EMCO GmbH из Халлайна. Компания снабжает российского подрядчика токарными шкифами и кронштейнами, зажимными кольцами, зубчатыми ремнями и собственно станками.

США

Сообщается, что российские "НПК "Макрооптика"" и ООО "ТПК "РЗМ"ʼ получают от американской компании Universal Photonics из Нью-Йорка оксид алюминия и полировальные порошки. "НПК "Макрооптика"" и ООО "ТПК "РЗМ"ʼ помогают выпускать прицелы для танков.

Финляндия

Как говорится в материале, компания Meconet OY занималась продажей медной ленты и частями полупроводниковых приборов для АО "ТД Протон-Электротекс". Это предприятие работает с Ростех", "Алмаз-Антей" и "Тактическое ракетное вооружение".

Напомним, что 20 декабря стало известно, что США ввели очередные санкции против РФ за нарушение потолка нефтяных цен. По мнению представителей Министерства финансов США, участники морской транспортировки российской нефти, особенно субъекты первого уровня, такие как трейдеры, должны придерживаться руководящих принципов санкционной политики, чтобы не столкнуться с нежелательными последствиями.